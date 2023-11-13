Ці светри будуть на піку моди 2024-го: з чим поєднувати, щоб створити розкішний образ

Стилісти поділилися секретом: на які моделі светрів потрібно звернути особливу увагу, щоб вибрати річ, яка вам личитиме.

У тренди зимового сезону 2023-2024 увірвалися моделі светрів з високим горлом. Такі светри у холодну зимову погоду дуже рятують та зігрівають, тому це незамінні повсякденні речі. Стилісти поділилися рекомендаціями, як правильно вибрати річ, аби була не лише теплою, а ще стильною і пасувала до загального образу. Розповідаємо, які моделі светрів з високим горлом у 2024-му році будуть на піку популярності і як їх правильно комбінувати з іншим одягом.

Об’ємний светр із горлом

Які зимові светри будуть в моді 2024-го / Фото: pixabay.com

Ця затишна річ у стилі оверсайз ідеально пасуватиме до легенсів, джеггінсів та високих чобіт. Такий образ підійде для прогулянок чи романтичної зустрічі. Також цей светр можна поєднувати із міні-спідницею та колготами. Досить вдалим буде тандем із широкими джинсами та зимовими кедами.

Водолазка

Які зимові светри будуть в моді 2024-го / Фото: pixabay.com

Це незамінна базова річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Такий одяг пасує до всього, лише варто підбирати правильний колір. Водолазку можна одягати під жилетки, піджаки та кардигани, створюючи таким чином багатошаровий образ. У ній ви будете неперевершеною у будь-якій ситуації – на роботі, на прогулянці чи на святковому заході.

Приталені светри з горлом

Які зимові светри будуть в моді 2024-го / Фото: pixabay.com

Ця модель минулої зими була ще в антитрендах. Але в моду повернулися тренди кінця дев’яностих, тому попит на такі светри стрімко зростає. Тут варто згадати головних героїнь фільму «Друзі» - Рейчел та Моніку. Їхні образи з такими светрами, джинсами МОМ та кедами або міні-спідниці, приталені светри, напівпрозорі колготи і високі чоботи неперевершені. Ці аутфіти будуть вдалими для ділового, повсякденного та вуличного стилю.

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