Ці українські прізвища помилково вважають російськими, хоча вони належали козакам

Перша згадка про родові імена із суфіксами -ов(-ова), -ев(-ева) датується ще 1638 роком. А це значить, що такі прізвища не є російськими. Багато людей з такими родовими іменами належали до стану козацтва. На початку дев’ятнадцятого століття козацтво як стан припинило своє існування, але прізвища залишилися, хоча й злилися з російськими. Розповідаємо, які українські родові імена помилково вважають російськими, хоча це зовсім не так.

Які українські прізвища помилково вважають російськими

Мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає, що суфікси -ов(-ова), -ев(-ева) є не лише у російській мові, вони також притаманні українській. Відповідно, українські прізвища з такими суфіксами також будуть виключно українськими. Наприклад:

Грицайов;

Грицьков;

Довбишов;

Дроздов;

Іськов;

Каськов;

Охремов;

Панасов;

Тимков;

Шевцов;

Якимов та інші.

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