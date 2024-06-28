Ці українські прізвища помилково вважають російськими, хоча вони належали козакам

Такі родові імена носили українські козаки, що підтверджено документально.
Перша згадка про родові імена із суфіксами -ов(-ова), -ев(-ева) датується ще 1638 роком. А це значить, що такі прізвища не є російськими. Багато людей з такими родовими іменами належали до стану козацтва. На початку дев’ятнадцятого століття козацтво як стан припинило своє існування, але прізвища залишилися, хоча й злилися з російськими. Розповідаємо, які українські родові імена помилково вважають російськими, хоча це зовсім не так.
Які українські прізвища помилково вважають російськими
Мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає, що суфікси -ов(-ова), -ев(-ева) є не лише у російській мові, вони також притаманні українській. Відповідно, українські прізвища з такими суфіксами також будуть виключно українськими. Наприклад:
- Грицайов;
- Грицьков;
- Довбишов;
- Дроздов;
- Іськов;
- Каськов;
- Охремов;
- Панасов;
- Тимков;
- Шевцов;
- Якимов та інші.
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