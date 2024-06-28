Категорія
Різне
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Ці українські прізвища помилково вважають російськими, хоча вони належали козакам

Ці українські прізвища помилково вважають російськими, хоча вони належали козакам

Які українські прізвища помилково вважають російськими / Фото: Freepik

Такі родові імена носили українські козаки, що підтверджено документально.

Перша згадка про родові імена із суфіксами -ов(-ова), -ев(-ева) датується ще 1638 роком. А це значить, що такі прізвища не є російськими. Багато людей з такими родовими іменами належали до стану козацтва. На початку дев’ятнадцятого століття козацтво як стан припинило своє існування, але прізвища залишилися, хоча й злилися з російськими. Розповідаємо, які українські родові імена помилково вважають російськими, хоча це зовсім не так.

Які українські прізвища помилково вважають російськими

Мовознавець Юрій Редько у своїй роботі "Сучасні українські прізвища" розповідає, що суфікси -ов(-ова), -ев(-ева) є не лише у російській мові, вони також притаманні українській. Відповідно, українські прізвища з такими суфіксами також будуть виключно українськими. Наприклад:

  • Грицайов;
  • Грицьков;
  • Довбишов;
  • Дроздов;
  • Іськов;
  • Каськов;
  • Охремов;
  • Панасов;
  • Тимков;
  • Шевцов;
  • Якимов та інші.

Читайте також:

Ви з роду видатних історичних особистостей, якщо ваше прізвище звучить так

Ким були ваші предки – козаками, військовими чи дворянами: перевірте своє прізвище

Таємниця роду: походження яких українських прізвищ досі залишається загадкою

Повʼязані теми:

Наступна публікація