Ці закінчення прізвищ вказують на те, що ваш рід походить від корінних українців

Дехто вважає, що родові імена із суфіксом "-ський" мають польське походження, але це не так, вони є спільними для багатьох народів, що є потомками слов’янських племен.

Українські прізвища несуть у собі безліч таємниць багатьох поколінь. Зазвичай люди отримували свої прізвища за родом діяльності, місцем проживання, зовнішніми рисами чи соціальним статусом. А за деякими закінченнями таких родових імен можна дізнатися, чи були ваші предки корінними українцями. Розповідаємо, які прізвища вказують на суто українське походження роду.

Які прізвища означають, що рід походить від корінних українців

Прізвища із суфіксом "-енко". Корінними українцями можна вважати власників прізвищ, які мають такий суфікс. Ці родові імена на сьогодні одні з найпопулярніших, найбільше їх у Чернігівській області. Це такі:

Коваленко;

Бондаренко;

Шевченко;

Тимченко;

Ткаченко та інші.

Прізвища із суфіксом "-ук"( "-юк"). Носії цих прізвищ проживають по всій території України, та найбільше їх на Волині – до 30%. Наприклад:

Марчук;

Дмитрук;

Кравчук;

Сапонюк.

Прізвища із суфіксами "-цький", "-ський" та "-зький". Дехто може вважати, що такі родові імена мають польське походження, але це не так. Вони є спільними для багатьох народів, що є потомками слов’янських племен. Це такі:

Миргородський;

Дунаєвський;

Хорольський;

Нікольський;

Ніжинський;

Уманський;

Шпольський.

Іменні прізвища. Це також корінні українські родові імена, які мають цікаве походження. Їх давали своїм дітям, щоб уберегти від лиха чи передати силу природи. Найчастіше ці прізвища зустрічаються на Закарпатті чи Полтавщині. Наприклад:

Осика;

Дуб;

Вовк;

Грім;

Колода тощо.

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