Ці звуки в жодному разі не можна ігнорувати: який шум з газового котла свідчить про проблеми

Газові котли все частіше можна побачити не лише в приватних будинках, але й в квартирах. Інколи під час їхньої роботи можна почути шум, проте, якщо ви почули дивні звуки, слід насторожитися.

Про це розповіли у виданні Express.

Під час своєї роботи газові котли постійно видають певні звуки. Звісно, не фахівцеві важко визначити на слух, чи прилад працює правильно, тому експерти поділилися зі звичайними користувачами тим, що може означати той чи інший шум.

Умовно газовики виділяють шість типів звуків, які видають газові котли:

булькання — свідчить, що в опалювальній системі міститься велика кількість повітря;

— свідчить, що в опалювальній системі міститься велика кількість повітря; вібрація — може вказувати на те, що газовий котел був встановлений неправильно, перевірте, чи не ослабилися кронштейни, які його тримають. Якщо причина не в цьому, викликайте фахівця;

— може вказувати на те, що газовий котел був встановлений неправильно, перевірте, чи не ослабилися кронштейни, які його тримають. Якщо причина не в цьому, викликайте фахівця; стукіт — це часто свідчить про проблеми з термостатом, теплообмінником чи забрудненням системи. Гучний стукіт може також вказувати, що котел перегрівся, тому слід одразу викликати майстра, щоб ситуація не погіршилася;

— це часто свідчить про проблеми з термостатом, теплообмінником чи забрудненням системи. Гучний стукіт може також вказувати, що котел перегрівся, тому слід одразу викликати майстра, щоб ситуація не погіршилася; звук, наче тече вода — це явище є абсолютно нормальним, не варто панікувати;

— це явище є абсолютно нормальним, не варто панікувати; гучний та різкий звук — найсерйозніший сигнал, що в системі щось працює не так, як повинно. Краще не відкладати виклик фахівця;

— найсерйозніший сигнал, що в системі щось працює не так, як повинно. Краще не відкладати виклик фахівця; звук літака, що летить — вказує на те, що насос працює неправильно або зламався.

Слід пам'ятати, що в сучасних газових котлах є механізми безпеки та автоматичні вимикачі, які вимкнуть систему до того, як це стане небезпечним для вашого життя. Якщо ви помітили, що так сталося, одразу зателефонуйте майстру.

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