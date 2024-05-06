Цибуля не випускатиме "стрілок", виросте великою й солодкою: що треба зробити

Дуже прикро, коли цибуля починає стрілкувати, адже тоді урожаю не чекай. Бо цибулини можуть взагалі не сформуватися чи вирости зовсім дрібними. Цибулева стрілка – це квітконос, де дозріває насіння, через які цибулина не може сформуватися. До того ж, цибулю, яка йде в стрілки, взагалі не рекомендують ростити далі, її краще відразу вживати. Втім, якщо дотримуватися кількох простих рекомендацій, то стрілкування можна уникнути й отримати зі своєї ділянки величезний урожай цибулі.

Чому цибуля йде в стрілки

Така ситуації трапляється здебільшого з трьох причин.

Якщо посадкова цибуля зберігається за неналежної температури. Перед посадкою цибулю не оброблено розчином і не адаптовано до посадки. Порушено належні умови догляду за цибулею.

Що робити, щоб цибуля не випускала стрілок

Сіянку треба зберігати в темному, теплому й сухому місці. Якщо її тримати за холодної температури, це може спонукати її стрілкування під час росту. Оскільки низька температура провокує в цибулі інстинкт самозбереження, тому вона випускає стрілку, щоб залишити потомство. І коли ви її посадите, вона замість того, щоб формувати цибулину, почне випускати стрілку, щоб швидше дати насіння.

Для придбаної цибулі-сіянки треба облаштувати належну адаптацію перед висіванням. За два тижні до посіву покладіть цибулю в тепле сухе місце, головне, щоб температура була кімнатною, інакше вона буде проростати.

Якщо немає часу витримувати сіянку упродовж двох тижнів, зробіть цибулі теплу ванну. Налийте у глибоку ємність теплої води, викладіть туди цибулю й залиште на чотири години. Періодично підливайте теплу воду. Потім дістаньте сіянку й висушіть, далі зберігайте за кімнатної температури у сухому темному місці до висівання.

Як правильно садити цибулю, щоб не йшла у стрілки: дієві поради

Для висаджування краще вибирати сіянку середніх розмірів, оскільки більші цибулини більш схильні до випускання стрілок. Велику цибулю краще садити для зеленого пера.

Якщо посадити цибулю у холодну землю, тоді вона може вся піти у стрілки, тому дочекайтеся, поки ґрунт добре прогріється.

Щоб напевно визначити час для висаджування цибулі, досвідчені городники радять звертати увагу на те, чи з’явилися на березі листочки. Їхня поява сигналізує про те, що земля нагрілася, тому можна сміливо садити городину.

Не варто робити полив грядки холодною водою, через стрес цибуля також випускатиме стрілки.

Чи потрібно прибирати стрілки в цибулі

Якщо так сталося і цибуля все ж таки випустила стрілки, їх треба негайно прибрати. Суцвіття варто зрізати у самому низу, біля основи. Щоб продезінфікувати зріз і попередити можливі хвороби, присипте місце зрізу звичайною сіллю.

Стрілки викидати не слід, з них можна приготувати смачні й корисні страви. Їх смажать зі спеціями і подають як закуску чи гарнір до м’ясних страв. Ще можна приготувати з цибулевих стрілок намазку на хліб чи соус до м’яса.

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