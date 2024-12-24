Цих помилок чавунна сковорідка вам не пробачить: ось, що не можна робити з таким посудом

Чавунні сковорідки досить популярні серед багатьох українців. Такий посуд має чимало переваг, але з ним потрібно правильно поводитися, щоб він прослужив якомога довше.

Фахівці назвали основні помилки, які можуть зіпсувати навіть найкращий чавунний посуд. Але з правильним доглядом такі сковорідки прослужать не одне покоління.

Насамперед, слід запам'ятати, що чавунний посуд не має захисного покриття. А це означає, що його потрібно постійно насухо витирати, щоб не утворювалася іржа. Дехто навіть рекомендує додатково просушувати такі сковорідки на вогні 2-3 хвилини.

Якщо ж ви вкрай рідко користуєтесь чавунним посудом, змастіть суху поверхню тонким шаром олії. Змочіть паперовий рушник в олії, витріть поверхню сковороди і потім ще витріть насухо чистим рушником, щоб шар олії був мінімальним.

Їжу в чавунному посуді залишати забороняється. Продукти можуть спровокувати корозію. Залишки їжі краще викласти в інший посуд. Інакше стінки сковорідки зіпсуються, а продукти, приготовлені в ній, набуватимуть металевого присмаку.

На чавунній сковорідці не можна готувати без додавання олії або вершкового масла. Продукти будуть липнути до її поверхні, а через мікропошкодження посуд швидко зіпсується.

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