Цих слів немає в українській мові, але ними активно користуються

Є такі три слова, які зникли з правопису, однак вони залишилися у свідомості людей, тому ними продовжують послуговуватися.

Мова – це динамічна структура, яка постійно поповнюється новими лексемами. Відповідно, з цієї структури деякі слова й абревіатури зникають. Однак вони залишаються в усному мовленні й викорінити їх буває досить важко, особливо коли це стосується дуже популярних і часто вживаних слів. Розповідаємо, посилаючись на ресурс "24 Канал", яких лексем в українській мові вже не існує.

Якими словами вже не варто користуватися: їх більше не існує

Авторка відео у TikTok @litera.zno розповідає, які слова зникли з української мови, тому що правопис мав кілька редакцій, змінюючись відповідно до потреб сучасності. На сьогодні ми користуємося редакцією 2021 року, в якій багато слів та абревіатур зазнали змін.

Більше не існує абревіатур освітніх закладів – ВУЗ, ЗОШ, ДС. Абревіатура ВУЗ – вищий учбовий заклад, неправильна, бо в нас не учоба, а навчання, а ВНЗ – також не підходить. За новими вимогами в абревіатурі на позначення закладів освіти слово "заклад" має бути на першому місці. Саме тому:

не ВНЗ (вищий навчальний заклад), а заклад вищої освіти – ЗВО, можна виш;

не ЗОШ (загальноосвітня школа), а ЗЗСО – заклад загальної середньої освіти;

не ДС (дитячий садок), а ЗДО – заклад дошкільної освіти;

не ПО (позашкільна освіта), а ЗПО – заклад позашкільної освіти.

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