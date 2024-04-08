Цікава фішка, про яку мало хто знає: навіщо користувачі кладуть телефон на ніч у пусту чашку

Існує безліч різноманітних лайфгаків, які допомагають підняти користування звичайним смартфоном на новий рівень. І хоча цей спосіб на перший погляд здається досить незвичайним, він дієвий і практичний. Якщо вам не вистачає звуку будильника, щоб прокинутися вранці на роботу, підготуйте пусту чашку.

Суть цікавого методу зводиться до того, щоб трішки підсилити гучність динаміків телефону. Після того, як ви покладете ґаджет у звичайну пусту чашку, звук не лише збільшиться, але й стане більш насиченим. А це означає, що вранці ви тепер точно не проспите.

Звук динаміка стає гучнішим через ефект резонансу. Чашка додатково посилює звукові вібрації. Тому ви неодмінно почуєте, якщо вам на телефон прийде будь-яке сповіщення і зможете прокинутись під звук будильника.

Такий лайфгак буде корисним не лише "совам", яким дуже важко прокидатися вранці. Наприклад, його можна використовувати, якщо потрібно підсилити гучність динаміків під час прослуховування музики. Звук вийде значно об'ємнішим та гучнішим, а тому ви зможете на повну насолодитися улюбленою композицією.

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