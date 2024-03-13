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Цікаві фразеологізми на всі випадки життя: як добре ви знаєте українську мову

Цікаві фразеологізми на всі випадки життя: як добре ви знаєте українську мову

Фразологізми/джерело: dovidka.biz.ua

Підбірка цікавих фразеологізмів з поясненнями

Що таке фразеологізм

Фразеологізм — це народна фраза, яка прижилась у побуті людей і пояснює ту чи іншу подію, явище, дію, певне поєднання низки слів, які разом мають глибокий зміст, а окремо не мають особливого значення.

Фразеологізми стали невіддільною частиною української мови та культури, відображають народну мудрість та багатство досвіду. 

Фразеологізми, окрім поповнення словникового запасу, роблять мову колоритною та витонченою, є джерелом веселих та цікавих асоціацій.

 Пропонуємо підбірку фразеологізмів, які зроблять вашу мову витонченішою, а розмову — колоритнішою.

ТОП 50 цікавих та популярних фразеологізмів 

  • Бачити смаленого вовка – бути обізнаним.
  • Без тижня день – недавно.
  • Бити лихом об землю – бути оптимістом.
  • Важким духом дихати – гніватися.
  • Вилами по воді писано – щось непевне, сумнівне.
  • Вискалити зуби – сміятися.
  • Вискочити на сухе – уникнути покарання.
  • Вискочити як Пилип з конопель – зненацька, несподівано.
  • Ганяти вітер по світу – ледарювати.
  • Годувати жданиками – неодноразово обіцяти зробити щось, але не дотримуватися обіцянок.
  • Давати горобцям дулі, баглаї годувати; клеїти дурня; бити байдики, ловити ґави; лежати лежнем; посиденьки справляти. - – ходити без діла, тинятися, байдикувати.
  • Два чоботи на одну ногу – бути схожим між собою світоглядом.
  • Дерти кирпу – триматися гордовито.
  • Жувати жуйку – набридливо повторювати те саме.
  • З дощу та під ринву; з вогню та в полум'я; тікав від диму, та впав у вогонь; з калюжі та в болото; утікав від вовка, та натрапив на ведмедя  – з однієї неприємності потрапити в іншу, ще більшу.
  • Забити памороки — позбавити здатності нормально мислити, знесилити фізично.
  • Загрібати жар чужими руками – привласнювати наслідки чужої праці.
  • Закрутити веремію – наробити крику.
  • Заливати за шкуру сала – дошкуляти комусь.
  • Замилювати очі – обдурювати кого-небудь.
  • Заткнути за пояс – перевершити.
  • Зачепити за живе – дошкулити.
  • Знову за рибу гроші – наполягати на чомусь
  • Кадити фіміам – вихваляти когось.
  • Колоти очі – докоряти.
  • Копилити губу – пишатися.
  • Крутити хвостом – вдаватися до нечесних вчинків
  • Ламати слово – відмовлятися від сказаного.
  • Мастити п’яти салом – підлещуватися.
  • Накрити мокрим рядном – висловити своє незадоволення, докоряти.
  • Небо прихилити – бути ладним зробити все можливе й неможливе для чийогось щастя.
  • Ні за цапову душу – цілком даремно, марно.
  • Носитися як курка з яйцем  — виявляти надмірну турботу, приділяти надто багато уваги чомусь незначному.
  • Пекти раків – червоніти від сорому.
  • Передати куті меду – перебільшувати, виходити за межі допустимого.
  • Позичати у Сірка очей – втратити почуття сорому, честі, власної гідності. 
  • Продавати зуби – сміятися.
  • Розрубувати гордіїв вузол —  розв’язати складне та заплутане питання.
  • Розуму не позичати – так кажуть про розумну людину.
  • Сісти на голову – знахабніти.
  • Сміятися на кутні – плакати. Щоб стало видно кутні зуби, усмішка має бути дуже натягнутою. Так буває, коли сміються з примусу, під тиском або плачуть.
  • Стріляний горобець – так кажуть про людину, яка багато зазнала у житті.
  • Товкти воду в ступі, переливати з пустого в порожнє – займатися чим-небудь непотрібним.
  • Топтати ряст – жити.
  • Ускочити вище халяв – набратися неприємностей.
  • Яз за водою піти – зникнути безслідно.
  • Як з гуски вода – без будь-якої реакції.
  • Як за гріш маку – дуже багато.
  • Як Пилип із конопель – недоречно, недоладно або невчасно зробити щось зробити чи сказати.
  • Як у Бога за пазухою – почуватися спокійно, затишно, у повній безпеці, жити в достатку.

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