Цікаві фразеологізми на всі випадки життя: як добре ви знаєте українську мову

Підбірка цікавих фразеологізмів з поясненнями
Що таке фразеологізм
Фразеологізм — це народна фраза, яка прижилась у побуті людей і пояснює ту чи іншу подію, явище, дію, певне поєднання низки слів, які разом мають глибокий зміст, а окремо не мають особливого значення.
Фразеологізми стали невіддільною частиною української мови та культури, відображають народну мудрість та багатство досвіду.
Фразеологізми, окрім поповнення словникового запасу, роблять мову колоритною та витонченою, є джерелом веселих та цікавих асоціацій.
Пропонуємо підбірку фразеологізмів, які зроблять вашу мову витонченішою, а розмову — колоритнішою.
ТОП 50 цікавих та популярних фразеологізмів
- Бачити смаленого вовка – бути обізнаним.
- Без тижня день – недавно.
- Бити лихом об землю – бути оптимістом.
- Важким духом дихати – гніватися.
- Вилами по воді писано – щось непевне, сумнівне.
- Вискалити зуби – сміятися.
- Вискочити на сухе – уникнути покарання.
- Вискочити як Пилип з конопель – зненацька, несподівано.
- Ганяти вітер по світу – ледарювати.
- Годувати жданиками – неодноразово обіцяти зробити щось, але не дотримуватися обіцянок.
- Давати горобцям дулі, баглаї годувати; клеїти дурня; бити байдики, ловити ґави; лежати лежнем; посиденьки справляти. - – ходити без діла, тинятися, байдикувати.
- Два чоботи на одну ногу – бути схожим між собою світоглядом.
- Дерти кирпу – триматися гордовито.
- Жувати жуйку – набридливо повторювати те саме.
- З дощу та під ринву; з вогню та в полум'я; тікав від диму, та впав у вогонь; з калюжі та в болото; утікав від вовка, та натрапив на ведмедя – з однієї неприємності потрапити в іншу, ще більшу.
- Забити памороки — позбавити здатності нормально мислити, знесилити фізично.
- Загрібати жар чужими руками – привласнювати наслідки чужої праці.
- Закрутити веремію – наробити крику.
- Заливати за шкуру сала – дошкуляти комусь.
- Замилювати очі – обдурювати кого-небудь.
- Заткнути за пояс – перевершити.
- Зачепити за живе – дошкулити.
- Знову за рибу гроші – наполягати на чомусь
- Кадити фіміам – вихваляти когось.
- Колоти очі – докоряти.
- Копилити губу – пишатися.
- Крутити хвостом – вдаватися до нечесних вчинків
- Ламати слово – відмовлятися від сказаного.
- Мастити п’яти салом – підлещуватися.
- Накрити мокрим рядном – висловити своє незадоволення, докоряти.
- Небо прихилити – бути ладним зробити все можливе й неможливе для чийогось щастя.
- Ні за цапову душу – цілком даремно, марно.
- Носитися як курка з яйцем — виявляти надмірну турботу, приділяти надто багато уваги чомусь незначному.
- Пекти раків – червоніти від сорому.
- Передати куті меду – перебільшувати, виходити за межі допустимого.
- Позичати у Сірка очей – втратити почуття сорому, честі, власної гідності.
- Продавати зуби – сміятися.
- Розрубувати гордіїв вузол — розв’язати складне та заплутане питання.
- Розуму не позичати – так кажуть про розумну людину.
- Сісти на голову – знахабніти.
- Сміятися на кутні – плакати. Щоб стало видно кутні зуби, усмішка має бути дуже натягнутою. Так буває, коли сміються з примусу, під тиском або плачуть.
- Стріляний горобець – так кажуть про людину, яка багато зазнала у житті.
- Товкти воду в ступі, переливати з пустого в порожнє – займатися чим-небудь непотрібним.
- Топтати ряст – жити.
- Ускочити вище халяв – набратися неприємностей.
- Яз за водою піти – зникнути безслідно.
- Як з гуски вода – без будь-якої реакції.
- Як за гріш маку – дуже багато.
- Як Пилип із конопель – недоречно, недоладно або невчасно зробити щось зробити чи сказати.
- Як у Бога за пазухою – почуватися спокійно, затишно, у повній безпеці, жити в достатку.
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