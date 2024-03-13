Цікаві фразеологізми на всі випадки життя: як добре ви знаєте українську мову

Що таке фразеологізм

Фразеологізм — це народна фраза, яка прижилась у побуті людей і пояснює ту чи іншу подію, явище, дію, певне поєднання низки слів, які разом мають глибокий зміст, а окремо не мають особливого значення.

Фразеологізми стали невіддільною частиною української мови та культури, відображають народну мудрість та багатство досвіду.

Фразеологізми, окрім поповнення словникового запасу, роблять мову колоритною та витонченою, є джерелом веселих та цікавих асоціацій.

Пропонуємо підбірку фразеологізмів, які зроблять вашу мову витонченішою, а розмову — колоритнішою.

ТОП 50 цікавих та популярних фразеологізмів

Бачити смаленого вовка – бути обізнаним.

Без тижня день – недавно.

Бити лихом об землю – бути оптимістом.

Важким духом дихати – гніватися.

Вилами по воді писано – щось непевне, сумнівне.

Вискалити зуби – сміятися.

Вискочити на сухе – уникнути покарання.

Вискочити як Пилип з конопель – зненацька, несподівано.

Ганяти вітер по світу – ледарювати.

Годувати жданиками – неодноразово обіцяти зробити щось, але не дотримуватися обіцянок.

Давати горобцям дулі, баглаї годувати; клеїти дурня; бити байдики, ловити ґави; лежати лежнем; посиденьки справляти. - – ходити без діла, тинятися, байдикувати.

Два чоботи на одну ногу – бути схожим між собою світоглядом.

Дерти кирпу – триматися гордовито.

Жувати жуйку – набридливо повторювати те саме.

З дощу та під ринву; з вогню та в полум'я; тікав від диму, та впав у вогонь; з калюжі та в болото; утікав від вовка, та натрапив на ведмедя – з однієї неприємності потрапити в іншу, ще більшу.

Забити памороки — позбавити здатності нормально мислити, знесилити фізично.

Загрібати жар чужими руками – привласнювати наслідки чужої праці.

Закрутити веремію – наробити крику.

Заливати за шкуру сала – дошкуляти комусь.

Замилювати очі – обдурювати кого-небудь.

Заткнути за пояс – перевершити.

Зачепити за живе – дошкулити.

Знову за рибу гроші – наполягати на чомусь

Кадити фіміам – вихваляти когось.

Колоти очі – докоряти.

Копилити губу – пишатися.

Крутити хвостом – вдаватися до нечесних вчинків

Ламати слово – відмовлятися від сказаного.

Мастити п’яти салом – підлещуватися.

Накрити мокрим рядном – висловити своє незадоволення, докоряти.

Небо прихилити – бути ладним зробити все можливе й неможливе для чийогось щастя.

Ні за цапову душу – цілком даремно, марно.

Носитися як курка з яйцем — виявляти надмірну турботу, приділяти надто багато уваги чомусь незначному.

Пекти раків – червоніти від сорому.

Передати куті меду – перебільшувати, виходити за межі допустимого.

Позичати у Сірка очей – втратити почуття сорому, честі, власної гідності.

Продавати зуби – сміятися.

Розрубувати гордіїв вузол — розв’язати складне та заплутане питання.

Розуму не позичати – так кажуть про розумну людину.

Сісти на голову – знахабніти.

Сміятися на кутні – плакати. Щоб стало видно кутні зуби, усмішка має бути дуже натягнутою. Так буває, коли сміються з примусу, під тиском або плачуть.

Стріляний горобець – так кажуть про людину, яка багато зазнала у житті.

Товкти воду в ступі, переливати з пустого в порожнє – займатися чим-небудь непотрібним.

Топтати ряст – жити.

Ускочити вище халяв – набратися неприємностей.

Яз за водою піти – зникнути безслідно.

Як з гуски вода – без будь-якої реакції.

Як за гріш маку – дуже багато.

Як Пилип із конопель – недоречно, недоладно або невчасно зробити щось зробити чи сказати.

Як у Бога за пазухою – почуватися спокійно, затишно, у повній безпеці, жити в достатку.

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