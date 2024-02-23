Цікаві українські слова, які варто взяти до уваги: що вони означають і як використовуються

Обов'язково додайте до свого словникового запасу ці мелодійні українські слова, які в рази збагатять лексикон.

Ця добірка буде цікава і корисна як тим українцям, які тільки переходять на українську, вивчають її, так і тим, хто активно розмовляє рідною мовою у побуті.

Бескед — це крута скеля або ж урвище. Ще є такі синоніми до цього природного творіння: бескеддя, бескет, бескеття, бескид.

Герць — поєдинок, змагання.

Громовина — це блискавка. Вона ж блискавиця, блиски, грімниця, громовиця, моргавка тощо.

Бузувір — це слово вживається щодо злої, релігійно нетерпимої, фанатичної людини.

Огуда — це погана слава або зіпсована репутація. Інші синоніми: гана, засудження, знеслава, осуд, очорнення, паплюження, хула тощо.

Притичина — перешкода (також може означати "камінь спотикання").

Почвара — це монстр або ж потвора, потороча, страхіття, страховисько, страшило, чудовисько тощо.

Перебендя — примхлива людина чи людина, яка може дуже весело щось розповідати.

Незугарний — це означення незграбної людини чи невмілої, бездарної.

Блават — волошка або блакитний шовк.

Мелодійні українські слова / Фото: Unsplash

Суціга — це хитра та спритна у своїх вчинках людина. Таких ще називають пройдисвіт, нелюдько, горлоріз, паливода.

Ринва — труба (у тому числі стічна).

Гойний — це означення щедрої людини. Якщо мова йде про неживе, то мається на увазі багатий, врожайний, пишний та щедрий.

Ґевал — невихована, груба, незграбна людина.

Баляндраси — це пусті та веселі розмови про щось незначне. Такі буденні теревені ще називають базіканням, балачками, патяканням тощо.

Свічадо — дзеркало або підвісний світильник.

Длятися — це затримуватися, а ще баритися, гаятися, забарюватися, затримуватися, зволікати тощо.

Кавалок — частина чогось; використовується у розмовній, не літературній мові.

Шкодляк — це скупа людина, а ще жаднюга, жадько, жмикрут, загреба, скнара, скупар, скупендряга, скупій тощо.

Легіт — легкий приємний вітерець, бриз.

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