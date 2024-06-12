Цим легендарним японським фразам понад тисячу років: їх зрозуміють лише 5% людей

Японські мудреці збирали вислови з глибоким сенсом, щоб передати нащадкам свої знання та досвід, ці слова ніколи не втратять своєї актуальності.

Упродовж багатьох віків різні народи світу накопичували свій досвід і передавали наступним поколінням у вигляді усної народної творчості – через прислів’я та приказки. На сьогодні багато цих коротких висловів стали крилатими фразами і не втрачають своєї актуальності. Ці фрази надихають людей задуматися над тим, який сенс життя, що таке добро і зло, як правильно поводитися з іншими тощо. Розповідаємо, які мотивуючі фрази японських мудреців приховують глибокий сенс і ніколи не втратять своєї актуальності.

Які легендарні фрази з глибоким сенсом: їх зрозуміють лише одиниці

"Вщипни себе і зрозумієш - чи боляче іншому". Ця фраза говорить, що не треба робити іншим людям того, чого не хочеш відчути сам. Буває, що ми робимо людині боляче, не замислюючись над тим, що нам також можуть зробити неприємно.

Ця фраза говорить, що не треба робити іншим людям того, чого не хочеш відчути сам. Буває, що ми робимо людині боляче, не замислюючись над тим, що нам також можуть зробити неприємно. "Немає ілюзій – немає розчарувань". Не треба зачаровуватися іншими людьми і покладатися на них, тоді ми не будемо розчаровуватися від очікувань, які не збулися. Адже ми так любимо намалювати образ і самі віримо в нього, а інша людина може навіть не здогадуватися про те, що ми від неї чекаємо. І більше того, ніколи не володіла тими якостями, якими ми її наділили.

Не треба зачаровуватися іншими людьми і покладатися на них, тоді ми не будемо розчаровуватися від очікувань, які не збулися. Адже ми так любимо намалювати образ і самі віримо в нього, а інша людина може навіть не здогадуватися про те, що ми від неї чекаємо. І більше того, ніколи не володіла тими якостями, якими ми її наділили. "Людина не спотикається, якщо лежить у ліжку". Згадаймо, який вигляд мають нові олівці – вони такі гарні й гострі. Та щойно ними починаєш працювати, то вони тупляться, можуть ламатися і втрачають свій привабливий вигляд. Але ж які гарні картини виходять, написані тими олівцями. Так і з людиною – досконалим може бути лише той, хто нічого не робить, тому не помиляється. Але й шедеврів від такої людини не буде.

Згадаймо, який вигляд мають нові олівці – вони такі гарні й гострі. Та щойно ними починаєш працювати, то вони тупляться, можуть ламатися і втрачають свій привабливий вигляд. Але ж які гарні картини виходять, написані тими олівцями. Так і з людиною – досконалим може бути лише той, хто нічого не робить, тому не помиляється. Але й шедеврів від такої людини не буде. "Той, хто нічого не робить, багато базікає". Тут говориться про людей, які вміють гарно говорити, на словах вибудовувати захмарні замки. Та насправді їхнє життя безцільне й порожнє, як і їхні балачки.

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