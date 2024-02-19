Цим рослинам заморозки не страшні: що можна сіяти й садити в березні на городі

Що зробити на городі в березні: список справ, щоб нічого не забути.

Початок весни – вкрай плідний та насичений період для городників і садівників. Вже в березні починаються активні роботи на присадибних ділянках. І якщо розмерзнеться земля, то можна вже висівати перші городні культури та квіти, висаджувати дерева, які не бояться заморозків. Розповідаємо, що можна висаджувати та сіяти вже на початку весни.

Що можна сіяти й садити в березні у відкритий ґрунт

Посадіть нові плодово-ягідні дерева. Щоб дізнатися, чи готова земля до посадки фруктових дерев, треба перевірити її на наявність мерзлих грудок. Якщо льоду в землі немає, то сміливо можна приступати до висаджування дерев. У березні найкраще садити яблуні, сливи, груші, черешні, абрикоси, горіхи. Щодо квіткових рослин, можна буде висаджувати жасмин та бузок. Якщо ви проживаєте у південному регіоні країни, то в березні саме час для висадки персиків та вишень. Лише варто переконатися, що у саджанців не набрякли бруньки, бо дерева можуть не прижитися.

Щоб дізнатися, чи готова земля до посадки фруктових дерев, треба перевірити її на наявність мерзлих грудок. Якщо льоду в землі немає, то сміливо можна приступати до висаджування дерев. У березні найкраще садити яблуні, сливи, груші, черешні, абрикоси, горіхи. Щодо квіткових рослин, можна буде висаджувати жасмин та бузок. Якщо ви проживаєте у південному регіоні країни, то в березні саме час для висадки персиків та вишень. Лише варто переконатися, що у саджанців не набрякли бруньки, бо дерева можуть не прижитися. Обробіть сад від шкідників. Коли температура повітря підніметься вище п’яти градусів, можна обробити сад від шкідників. Така маніпуляція збереже велику кількість врожаю та самі дерева й кущі. Обприскувати сад треба до того, як на деревах набрякнуть бруньки, щоб не зашкодити їм.

Коли температура повітря підніметься вище п’яти градусів, можна обробити сад від шкідників. Така маніпуляція збереже велику кількість врожаю та самі дерева й кущі. Обприскувати сад треба до того, як на деревах набрякнуть бруньки, щоб не зашкодити їм. Посадіть розсаду. У березні ще можна висівати насіння на розсаду, а наприкінці весни висаджувати у відкритий ґрунт. Це можуть бути помідори, капуста, перець, баклажани, квасоля, рання морква, буряк, огірки.

У березні ще можна висівати насіння на розсаду, а наприкінці весни висаджувати у відкритий ґрунт. Це можуть бути помідори, капуста, перець, баклажани, квасоля, рання морква, буряк, огірки. Посадіть овочі та квіти у відкритий ґрунт. Квіти й овочі, які не бояться заморозків, можна висівати у березні. Це редиска, рання морква, горох, зелень і буряк. Квіти – левиний зів, ехінацея, петунія, айстри, дзвіночки, азаріна.

Як правильно сіяти та висаджувати рослини у березні: важливі аспекти

Треба враховувати всі умови перед висадкою рослин у відкритий ґрунт на початку березня. Зокрема, варто звертати увагу на:

Добову температуру, яка повинна бути не нижчою, ніж п’ять градусів тепла.

Рівень вологості повітря та ґрунту.

Можна керуватися місячним календарем, враховуючи сприятливі та несприятливі дні для посадки городніх культур у відкритий ґрунт.

Читайте також:

Навіть засохла розсада до ранку оживе: чудо-підживлення для помідорів, перцю, огірків і капусти

Хочете отримати великі плоди влітку — тоді покладіть до лунки з розсадою томатів цей інгредієнт

Цей сорт помідорів завжди рясно родить: невибагливий у догляді, плоди м’ясисті та смачні