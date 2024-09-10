Цінний перелік: які рослини не любить кліщ, а які притягують цих небезпечних створінь

Кліщі — це завжди справжня халепа не лише для людини, але й для домашніх тварин. Тому важливо запам'ятати, які рослини притягують кліщів, а які, навпаки, можуть назавжди їх відлякати.

Що приваблює кліщів на вашу ділянку

Часто кліщі обирають ділянки, де є досить висока трава. Там вони можуть знайти затишне і прохолодне місце для свого перебування. Також улюбленими схованками цих небезпечних створінь є чагарники і купи з сухим листям.

Приваблюють кліщів й фруктові дерева, адже там вони можуть розмножуватися і розвиватися. Вологі, темні, лісисті закутки в саду — ідеальне середовище для кліщів. Там вони можуть собі спокійно ховатися.

Що посадити на ділянці, щоб не було кліщів

Найголовніше вирощувати в себе в саду рослини, які мають репелентні властивості. Наприклад, в лаванді містяться ефірні олії, які можуть відлякати як кліщів, так і міль, комах, комарів тощо. Сильний аромат лаванди має антисептичні властивості, при цьому вона зовсім не вимагає надто важкого догляду.

Ефективним репелентом є й герань. В ній містяться леткі олії, які здатні відлякати різноманітних шкідників. Особливо корисною вона є в горщиках, адже їх можна поставити поряд з будинком, на балконі, на підвіконнях. Тоді ці зони будуть повністю захищені від кліщів.

В лемонграсі містяться лимонен і цитраль, а ці речовини відрізняються міцними репелентними властивостями. Однак, слід зазначити, що ця рослина вимагає теплого і м'якого клімату. В прохолодніших регіонах її можна вирощувати тільки в горщиках.

Сильний аромат та ефірні олії містить евкаліпт. Він чудово захищає ділянку від комарів та кліщів. Евкаліпт полюбляє сонячні ділянки, де багато простору для зростання, а тому в прохолодних регіонах його краще також вирощувати в горщиках і переміщувати на вулицю тільки в теплі місяці.

М'ята, зокрема, м'ята перцева, своїм ароматом здатна відлякати кліщів від ділянки. Антисептичні і репелентні властивості має розмарин. Вони не вимагають особливого догляду.

А ще антисептичними властивостями і вмінням відлякувати кліщів відомий часник. Хоча як репелент його вирощують рідко, проте різкий аромат цієї рослини здатний боротися з кліщами, комахами та іншими шкідниками.

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