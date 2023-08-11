Цієї помилки припускаються майже всі користувачі: чому на смартфоні з'являються подряпини навіть у чохлі

Виявляється навіть чохол не може повністю вберегти корпус телефона від подряпин. Але проста порада допоможе вам захистити смартфон.

Смартфони стають все дорожчими з кожним роком, тому не дивно, що у багатьох користувачів виникає бажання захистити мобільні пристрої від подряпин за допомогою чохлів та інших аксесуарів. Але навіть якщо ви одягнули свій телефон у захист відразу після придбання і користувалися ним зовсім недовго, через деякий час на корпусі з'являється велика кількість мікроскопічних подряпин, які дуже сильно псують його зовнішній вигляд. Виною цьому мікрочастинки.

Існує одна неочевидна причина, через яку будь-який смартфон дряпається навіть в захисному чохлі. А найсильніше страждають саме ті мобільні пристрої, корпус яких виготовлений з відполірованого металу або скла. І ця проблема особливо актуальна в теплу пору року, коли багато хто з нас відпочиває на природі, на березі водойми, беручи з собою, звісно, і смартфон.

Справа в тому, що під чохол потрапляє пісок, який містить кварц з крихітними гострими краями. Він набагато міцніший за відполірований метал чи будь-яке захисне скло. Тому подряпини з'являються без особливих проблем. Вже через кілька годин на пляжі на корпусі телефона можуть з'явитися перші пошкодження. І їх буде дуже чітко видно навіть без яскравого освітлення.

Як захистити корпус телефона від подряпин

Як вберегти корпус телефона від подряпин? Якщо ви збираєтесь на пляж чи на природу, де може бути пісок, краще потурбуватися заздалегідь і придбати герметичний корпус чи навіть кейс, який захистить смартфон від кварцових частинок піску. Тому зовнішній вигляд пристрою не зіпсується.

Також намагайтесь зайвий раз не використовувати смартфон на пляжі, адже мікрочастинки піску залишаються на кінчиках ваших пальців і можуть подряпати екран, коли ви скролите чи набираєте текст.

Не забувайте регулярно чистити чохол телефона від забруднень, адже під ним може збиратися мусор з мілких частинок, який з часом пошкодить корпус. Мити чохол експерти радять хоча б двічі на місяць. По завершенню процедури не забудьте витерти його насухо і лише після цього повернути на смартфон.

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