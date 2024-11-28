Цієї помилки припускаються 8 з 10 людей на кухні: як не можна готувати салат "Оселедець під шубою"

Салат "Оселедець під шубою" найчастіше готують для святкового столу. Здавалося б, що в ньому немає нічого складного, однак, ця страва виходить далеко не у кожної людини.

Річ у тім, що багато хто припускається типових помилок під час приготування цього класичного салату.

Якщо ваш салат "Оселедець під шубою" має неапетитний вигляд і "пливе",а його смак далекий до ідеального, можливо, ви також входите в цей відсоток людей.

Найчастіша проблема полягає у неправильному виборі оселедця для салату. Більшість вважає, що немає особливої різниці, яку рибу купувати, і бере найдешевшу, яку можна знайти. Однак, дуже важливо, щоб оселедець був не перемороженим, жирненьким. Краще брати свіжозасолену рибу, а потім додатково замочити її в молоці на 2-3 години. Тоді вся зайва сіль вийде, а сама риба буде надзвичайно ніжною.

Також потрібно бути уважними з овочами. Моркву та картоплю слід відварювати "в мундирах", тоді вони не наберуться зайвої рідини. Буряк радять запікати в духовці, попередньо загорнувши в фольгу. Так овоч матиме більш насичений смак, а також не пустить сік, через що салат "пливе".

Овочі не варто натирати на дрібній терці. Якщо так зробити, то шари майбутнього салату злипнуться і він перетвориться на однорідну масу. Для картоплі, моркви і буряка краще обирати крупну тертку. До речі, не забудьте всі овочі перед натиранням остудити. Яйця рекомендовано не натирати, а розім'яти виделкою, щоб отримати красиву текстуру.

Велике значення має й майонез. Не шкодуйте, але й не давайте надто багато, щоб він не перебив смак інших інгредієнтів. Кожен шар злегка промащують соусом, а верхній шар з буряка можна не промащувати, щоб салат мав більш апетитний і святковий вигляд. На оселедець майонез не кладуть. Краще на нього викласти дрібно нарізану цибулю, яку попередньо слід замаринувати в оцті, солі і цукрі.

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