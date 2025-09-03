- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 75
- Час на прочитання
- 2 хв
Cмачніші за огірки: рецепти солоного та солодкого маринованих кавунів
Кавуни добре смакують не лише свіжими, а й консервованими.
Сезон кавунів досі триває. Насолоджуватися ними можна не лише зараз, а й узимку. Для цього ягоду можна законсервувати. Консервований кавун добре смакує як самостійна страва, також його можна додавати до салатів.
ТСН.ua підготував рецепти маринованих кавунів.
Солоний малосольний кавун на зиму
Інгредієнти:
кавун — 1,5–2 кг (середнього розміру)
часник — 4–5 зубків
кріп
листя смородини та вишні
чорний перець горошком — 8–10 шт.
лавровий лист — 2–3 шт.
Для розсолу:
вода — 1 л
сіль — 2 ст. л.
цукор — 1 ст. л.
оцет 9% — 2 ст. л.
Приготування:
Кавун наріжте скибками або великими кубиками разом зі шкіркою.
На дно стерилізованої банки покладіть трохи спецій: кріп, часник, листя, перець, лавровий лист. Далі шарами викладіть кавун і знову перекладіть спеціями.
Для приготування розсолу закип’ятіть у каструлі воду, додайте сіль і цукор. Проваріть 1–2 хвилини. Зніміть з вогню і додайте оцет.
Гарячим розсолом залийте кавун у банці до верху. Банку накрийте кришкою та стерилізуйте в каструлі з гарячою водою (3-літрову — 15 хвилин).
Після цього закрийте герметично кришкою, переверніть догори дном, укутайте ковдрою до повного охолодження.
Зберігайте у прохолодному місці. Через 3–4 тижні малосольний кавун уже готовий.
Солодкий малосольний кавун на зиму
Інгредієнти:
кавун — 400 г
мед — 20 г
цукор — 1 ст. л.
сіль — 10 г
оцет — 30 г
вода — 500 мл
Приготування:
Кавун ретельно помийте та наріжте трикутниками разом зі шкіркою.
Розкладіть шматочки до стерилізованих банок. Кожну банку залийте окропом і залиште на 15 хвилин.
Після цього злийте до каструлі рідину з кавунів. Додайте до неї цукор, сіль, мед та оцет. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
Розлийте маринад по банках і закрутіть кришками. Переверніть догори дном, закутайте ковдрою до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.
