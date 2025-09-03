Cмачніші за огірки: рецепти солоного та солодкого маринованих кавунів

Кавун / © Unsplash

Сезон кавунів досі триває. Насолоджуватися ними можна не лише зараз, а й узимку. Для цього ягоду можна законсервувати. Консервований кавун добре смакує як самостійна страва, також його можна додавати до салатів.

ТСН.ua підготував рецепти маринованих кавунів.

Солоний малосольний кавун на зиму

Інгредієнти:

кавун — 1,5–2 кг (середнього розміру)

часник — 4–5 зубків

кріп

листя смородини та вишні

чорний перець горошком — 8–10 шт.

лавровий лист — 2–3 шт.

Для розсолу:

вода — 1 л

сіль — 2 ст. л.

цукор — 1 ст. л.

оцет 9% — 2 ст. л.

Приготування:

Кавун наріжте скибками або великими кубиками разом зі шкіркою. На дно стерилізованої банки покладіть трохи спецій: кріп, часник, листя, перець, лавровий лист. Далі шарами викладіть кавун і знову перекладіть спеціями. Для приготування розсолу закип’ятіть у каструлі воду, додайте сіль і цукор. Проваріть 1–2 хвилини. Зніміть з вогню і додайте оцет. Гарячим розсолом залийте кавун у банці до верху. Банку накрийте кришкою та стерилізуйте в каструлі з гарячою водою (3-літрову — 15 хвилин). Після цього закрийте герметично кришкою, переверніть догори дном, укутайте ковдрою до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці. Через 3–4 тижні малосольний кавун уже готовий.

Солодкий малосольний кавун на зиму

Інгредієнти:

кавун — 400 г

мед — 20 г

цукор — 1 ст. л.

сіль — 10 г

оцет — 30 г

вода — 500 мл

Приготування:

Кавун ретельно помийте та наріжте трикутниками разом зі шкіркою. Розкладіть шматочки до стерилізованих банок. Кожну банку залийте окропом і залиште на 15 хвилин. Після цього злийте до каструлі рідину з кавунів. Додайте до неї цукор, сіль, мед та оцет. Поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Розлийте маринад по банках і закрутіть кришками. Переверніть догори дном, закутайте ковдрою до повного охолодження. Зберігайте у прохолодному місці.

Нагадаємо, ми писали про те, як зберігати кавун, щоб він залишався свіжим, соковитим і смачним якомога довше.