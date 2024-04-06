Цього не можна робити з полуницею навесні: більшість припускається помилки і залишається без ягід

Навесні з полуницею краще не проводити три процедури. Фахівці стверджують, що вони не лише зайві, але й можуть нашкодити.

Експерти радять не мульчувати полуницю до початку травня, особливо, якщо ви збираєтесь використовувати органіку, зокрема солому. Через це може значно сповільнитися процес прогрівання ґрунту, чим погіршиться живлення рослини і зменшиться урожайність. Пам'ятайте, що мульча завжди заважає прогріванню землі.

Звичайно, кажуть садівники, тут все залежить від регіону. Наприклад, у південних областях мульчувати можна і раніше. Особливо, якщо ґрунт вже добре прогрівся.

Також фахівці стверджують, що не варто вносити навесні органіку, зокрема, торф, перегній. Робити це можна лише тоді, коли ґрунт повністю прогрівся до 15-20 градусів. Вважається, що такі добрива ускладнюють розкладання органічних речовин, а тому харчування рослин погрішується.

Нарешті, до повного прогрівання ґрунту не можна вносити і будь-які мінеральні добрива. В цей період вони ще можуть бути погано засвоєні рослиною, що стане причиною проблем у майбутньому. Підживлення грядок краще перенести на початок травня, коли ви вже будете впевнені, що ґрунт добре прогрівся.

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