Ця функція "з’їдає" увесь заряд батареї: вимкніть її – і телефон довго не сідатиме

Що треба зробити, щоб телефон не розряджався: маленька хитрість, про яку мало хто знає.

Напевно, кожен з нас неодноразово мав таку проблему – швидко сідає батарея. І начебто упродовж дня не часто користуєшся смартфоном, всі вкладки і програми закриті, а батарея все одно не тримає заряд. Не всі знають, але є такі функції, які вкрай швидко "з’їдають" заряд телефону. Розповідаємо, що треба зробити, аби заряд батареї тримався дуже довго.

Що треба зробити, щоб смартфон довго тримав заряд

Експерти рекомендують не вмикати свій смартфон на вібраційний режим. І ось чому. Бо віброматор, який працює на мобільному пристрої, "з’їдає" багато заряду. Тому варто відключити цю функцію і по можливості нею не користуватися, тоді батарея довго триматиме заряд.

Як відключити вібросигнал: покрокова інструкція

Відкрийте головне меню і віднайдіть значок "Налаштування". Потім виберіть зі списку розділ "Звуки та вібрація". У підрозділі "Вібрація під час виклику" виберіть "Вимкнути" і натисніть.

Після цієї простої маніпуляції ваш телефон довго триматиме заряд і вам не доведеться заряджати його кожну годину.

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