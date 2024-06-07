Ця кава божественна на смак і має густий аромат: поціновувачі змітають її з полиць магазинів

Розповідаємо, яка кава має більш приємний і насичений смак, купу відтінків й оксамитовий аромат.

У чому відмінності арабіки та робусти: яка кава найсмачніша

Насправді, вся справа в особистих уподобаннях. Якщо говорити про арабіку, то вона має середню міцність, насичений аромат і багату палітру відтінків. Зерна арабіки рівномірно обсмажуються, тому напій має більш оксамитовий смак. А ще арабіка містить багато ліпідів та цукрів, саме тому її смак більш інтенсивний. Наприклад, в арабіці з Ефіопії можна відчути усю палітру смаків того регіону, де вона була вирощена. Тут будуть і солод ягід, і кислинка цитрусових, аромат квітів і терпкість горіхів. Арабіку складніше вирощувати, їй потрібен певний температурний режим і сприятливі умови, тому вона значно дорожча.

Робуста не має такої багатої палітри відтінків, її смак вирізняється кислинкою. Це тому, що в цьому виді кави більше кофеїну і менше цукрів та ліпідів. Робуста – дуже гарна як енергетик за рахунок вмісту великої кількості кофеїну, але більш гірка на смак. У цій каві немає таких відтінків, які притаманні арабіці, вона терпка і пласка, тому удвічі дешевша. До того ж, на її ціну впливає невибагливість у вирощуванні, хоча для робусти більш важливий догляд у період збору кавових зерен.

Експерти не рекомендують пити розчинну каву, оскільки її практично всі виробники виготовляють з найдешевших видів робусти. Тому вона має низьку якість, хоча може бути доволі міцною. Бувають випадки, коли сублімовану каву роблять з дорогих сортів кавового зерна, але тоді вона зростає у ціні.

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