Ця кнопка на пральній машинці перетворить її на сушарку: ось що треба зробити

Якщо у вас немає сушильної машини, її не обов’язково купувати, є простий спосіб, який допоможе пралці впоратися із сушінням речей не гірше. Для цього вам знадобиться лише сухий рушник. Сучасні пральні машинки мають потужну функцію віджимання, саме цю опцію можна використати для того, щоб висушити речі після прання.

Як працює цей метод: покрокова інструкція

Що треба робити? Все досить просто, треба просто покласти сухий рушник до барабану під час останнього віджимання. Саме він вбиратиме вологу з випраних речей. Таким чином одяг стане сухим одразу після того, як закінчиться цикл прання.

Спочатку дочекайтеся, поки закінчиться цикл прання. Потім покладіть у барабан великий сухий махровий рушник, можна використати махрове простирадло. Чим більший рушник, тим більше він вбиратиме вологи. Увімкніть машинку на максимальну кількість обертів віджимання і запустіть цикл. Після завершення віджимання витягніть речі з барабану, ви помітите, що вони будуть практично сухими.

Які переваги такого методу сушіння речей

Економія часу й електроенергії. Досушування речей може взагалі не знадобитися. Таким чином можна обійтися без додаткового приладу для сушіння, що позитивно позначиться на рахунках за світло. Дбайливий догляд за речами. Сушіння таким способом допомагає зберегти яскравий колір та форму білизни, що продовжує термін її служби. Простота й доступність. Немає потреби купувати сушильну машинку, все що треба для сушіння – це сухий великий рушник.

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