Ця квітка обожнює посів у листопаді: насіння можна розкидати навіть у сніг, йому нічого не буде

Ці морозостійкі та гарні квіти – флокси. Така багаторічна рослина радує своїм цвітом ранньою весною і на початку осені. А садити її можна навіть у листопаді - це для неї найкращий час. Розповідаємо, як правильно посадити флокси, щоб милуватися красою у своєму саду будь-якої пори року.

Раніше ми писали: яку квітку потрібно посадити в листопаді, щоб навіть найбідніший ґрунт став чорноземом.

Як правильно садити флокси і доглядати за ними

Вибір сорту. Існує велика кількість видів та сортів квітки – від мініатюрних до високорослих. Краще вибирати той сорт, який підходить до клімату у регіоні вашого проживання.

Існує велика кількість видів та сортів квітки – від мініатюрних до високорослих. Краще вибирати той сорт, який підходить до клімату у регіоні вашого проживання. Підготовка ґрунту. Флокси добре ростуть та квітнуть на родючому ґрунті, що багатий на органічні речовини, і при достатньому освітленні. Потрібно підготувати ділянку для квітів, додавши туди компост чи перегній, щоб забезпечити гарний дренаж та достатній рівень вологості.

Флокси добре ростуть та квітнуть на родючому ґрунті, що багатий на органічні речовини, і при достатньому освітленні. Потрібно підготувати ділянку для квітів, додавши туди компост чи перегній, щоб забезпечити гарний дренаж та достатній рівень вологості. Посадка. Найкращий час для посадки флоксів – холодна пора року: листопад і кінець березня. Відстань між рослинами має бути 30-60 сантиметрів, це залежить від розміру квітки. Насінини повинні бути добре висушеними, мати насичений зелений колір і не дуже дрібні. Якщо ви садите квітку за допомогою розмноження куща, варто висаджувати його на глибину, щоб коріння було вкрите шаром ґрунту.

Найкращий час для посадки флоксів – холодна пора року: листопад і кінець березня. Відстань між рослинами має бути 30-60 сантиметрів, це залежить від розміру квітки. Насінини повинні бути добре висушеними, мати насичений зелений колір і не дуже дрібні. Якщо ви садите квітку за допомогою розмноження куща, варто висаджувати його на глибину, щоб коріння було вкрите шаром ґрунту. Догляд за флоксами. Ця рослина потребує помірного поливу, особливо в період посухи. Необхідно підтримувати постійний рівень вологості ґрунту. Слід підживлювати флокси органічними добривами восени і навесні, тоді вони будуть добре рости та квітнути. Не забувайте мульчувати ґрунт навколо флоксів для боротьби із бур’янами і захисту від холоду.

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