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Ця квітка обожнює посів у листопаді: насіння можна розкидати навіть у сніг, йому нічого не буде

Автор
Віра ХмельницькаВіра Хмельницька
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Ця квітка обожнює посів у листопаді: насіння можна розкидати навіть у сніг, йому нічого не буде

Як правильно садити флокси / Фото: pixabay.com

Поради професійних флористів: як правильно садити флокси та доглядати за ними.

Ці морозостійкі та гарні квіти – флокси. Така багаторічна рослина радує своїм цвітом ранньою весною і на початку осені. А садити її можна навіть у листопаді - це для неї найкращий час. Розповідаємо, як правильно посадити флокси, щоб милуватися красою у своєму саду будь-якої пори року.

Раніше ми писали: яку квітку потрібно посадити в листопаді, щоб навіть найбідніший ґрунт став чорноземом.

Як правильно садити флокси і доглядати за ними

  • Вибір сорту. Існує велика кількість видів та сортів квітки – від мініатюрних до високорослих. Краще вибирати той сорт, який підходить до клімату у регіоні вашого проживання.
  • Підготовка ґрунту. Флокси добре ростуть та квітнуть на родючому ґрунті, що багатий на органічні речовини, і при достатньому освітленні. Потрібно підготувати ділянку для квітів, додавши туди компост чи перегній, щоб забезпечити гарний дренаж та достатній рівень вологості.
  • Посадка. Найкращий час для посадки флоксів – холодна пора року: листопад і кінець березня. Відстань між рослинами має бути 30-60 сантиметрів, це залежить від розміру квітки. Насінини повинні бути добре висушеними, мати насичений зелений колір і не дуже дрібні. Якщо ви садите квітку за допомогою розмноження куща, варто висаджувати його на глибину, щоб коріння було вкрите шаром ґрунту.
  • Догляд за флоксами. Ця рослина потребує помірного поливу, особливо в період посухи. Необхідно підтримувати постійний рівень вологості ґрунту. Слід підживлювати флокси органічними добривами восени і навесні, тоді вони будуть добре рости та квітнути. Не забувайте мульчувати ґрунт навколо флоксів для боротьби із бур’янами і захисту від холоду.

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Дата публікації
Перегляди
1079
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