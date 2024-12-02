Ця магічна фраза залучатиме у ваше життя щасливі події й достаток: напишіть її на папері

Цей аркуш із чарівними словами треба носити із собою сім днів, а потім спалити.

Езотерики поділилися методом магії слова, який допоможе залучити в життя щастя, успіх і великі гроші. Розповідаємо, посилаючись на ресурс Ukr.Media, що треба зробити, щоб благополуччя завжди залишалося з вами.

Як залучити щастя й багатство за допомогою однієї фрази

Візьміть ручку й папір. Вам треба буде написати такий текст: "Ангел мій, будь зі мною! Одна удача йде, іншу за собою веде".

Потім згорніть цей аркуш і упродовж семи днів носіть із собою. Його можна покласти до кишені чи гаманця. Езотерики переконують, що цей ритуал допомагає залучити позитивну енергію в життя того, хто написав цю фразу. Людина притягуватиме успіх, щасливі події та гроші, неначе магнітом.

Через сім днів ритуал треба завершити, аркуш із написаним текстом спалити. Експерти з езотерики говорять, що спалювання – це символ завершення циклу залучення удачі та грошей і відкриття простору для нових можливостей.

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