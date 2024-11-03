Ця шапка пасує абсолютно всім жінкам і ніколи не вийде із моди

Дизайнери вже давно подбали про те, щоб шапки не лише захищали від холоду, а й робили образ довершеним та прекрасним.

У холодну пору року шапка – це не лише аксесуар, а необхідна річ на кожен день, яка захищає від холоду, вітру та снігу. Однак, кожна красуня хоче бути в головному уборі не лише захищеною, а й надзвичайно привабливою. На щастя, своєю красою жертвувати не доведеться, дизайнери вже давно подбали про те, щоб у шапці було не лише тепло, а й невимовно гарно. Модні експерти назвали модель головного убору, яка пасує абсолютно всім жінкам, її можна одягати до будь-якого образу. Така шапка ніколи не вийде з моди, бо вона вже давно стала класичним предметом жіночого гардеробу.

Яка шапка пасує всім жінкам без винятку і ніколи не вийде з моди

Це шапка біні. Ще кілька років тому ці шапки носили лише чоловіки. Однак наразі вони стали класичною річчю жіночого зимового гардеробу, і не дарма. Цей головний убір личить всім жінкам і пасує до будь-якого верхнього одягу – від елегантного класичного пальта до дутого короткого пуховика.

Яка шапка ніколи не вийде з моди / Фото: Freepik

На що звертати увагу під час вибору шапки біні? Якщо ви хочете створити елегантний та розкішний образ, варто вибирати головний убір нейтрального кольору. Стилісти рекомендують звертати увагу на шапки бежевого, пісочного чи білого кольору, вони пасуватимуть до будь-якого верхнього одягу й нададуть загальному аутфіту аристократичності.

Яка шапка ніколи не вийде з моди / Фото: Freepik

Не менш ефектними будуть темні відтінки – бордовий, шоколадний, чорний та графітовий. Також не варто оминати увагою головні убори яскравих кольорів – фіолетового, синього чи зеленого. Така шапка стане стильним доповненням вашого образу, зробить ефектним навіть лаконічний аутфіт.

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