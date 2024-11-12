Ця стильна стрижка з 70-х повернулася на модний олімп: зачіска пасує абсолютно всім

Стрижка підходить на середнє й довге волосся до будь-якої форми обличчя і структури локонів.
Нещодавно в Мережі завірусилася зачіска "mouse haircut", що в перекладі означає "мишача" стрижка. Незважаючи на свою дивну назву, вона має стильний та елегантний вигляд, тому кожна жінка з такою зачіскою матиме неймовірно привабливий вигляд. Розповідаємо, які особливості "мишачої" стрижки, як її правильно укладати.
В чому преваги "мишачої" стрижки
- Стрижка робить риси обличчя виразнішими, а образ – легким, елегантним і невимушеним водночас.
- Головна особливість зачіски в тому, що вона надає об’єм навіть дуже тонкому волоссю. А все завдяки своїй текстурі.
- За допомогою техніки каскаду утворюються легкі плавні шари по всій довжині волосся, що надає йому візуальної густоти і здорового сяяння.
- До того ж mouse haircut має гарний вигляд як на прямому, так і на хвилястому чи кучерявому волоссі.
- А ось довжину найкраще вибирати до плечей і нижче, так зачіска матиме ефектніший вигляд.
- Найважливіший акцент стрижки – це довгий рваний чубчик, який був шалено популярним у 70-ті роки.
- Чубчик робить риси обличчя м'якшими, увиразнює погляд і маскує широке чоло.
Як укладати стрижку "mouse haircut"
Якщо волосся середньої довжини, клопоту з укладанням не буде. Достатньо збити локони руками – і ваш приголомшливий образ готовий. На довгі локони можна наносити легкий крем для того, щоб зробити пасма чіткішими і текстурованішими.
Також зачіску можна робити максимально гладкою, якщо у вас довге й густе волосся. Сучасні модниці полюбляють зав’язувати легкий недбалий хвіст або заплітати колосок. Такі зачіски створюють грайливий і жіночний образ, тому кожна пані матиме довершений вигляд.
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