Ця стильна стрижка з 70-х повернулася на модний олімп: зачіска пасує абсолютно всім

Стрижка підходить на середнє й довге волосся до будь-якої форми обличчя і структури локонів.

Нещодавно в Мережі завірусилася зачіска "mouse haircut", що в перекладі означає "мишача" стрижка. Незважаючи на свою дивну назву, вона має стильний та елегантний вигляд, тому кожна жінка з такою зачіскою матиме неймовірно привабливий вигляд. Розповідаємо, які особливості "мишачої" стрижки, як її правильно укладати.

В чому преваги "мишачої" стрижки

Яка стрижка з 70-х знову в моді

Стрижка робить риси обличчя виразнішими, а образ – легким, елегантним і невимушеним водночас. Головна особливість зачіски в тому, що вона надає об’єм навіть дуже тонкому волоссю. А все завдяки своїй текстурі. За допомогою техніки каскаду утворюються легкі плавні шари по всій довжині волосся, що надає йому візуальної густоти і здорового сяяння. До того ж mouse haircut має гарний вигляд як на прямому, так і на хвилястому чи кучерявому волоссі. А ось довжину найкраще вибирати до плечей і нижче, так зачіска матиме ефектніший вигляд. Найважливіший акцент стрижки – це довгий рваний чубчик, який був шалено популярним у 70-ті роки. Чубчик робить риси обличчя м'якшими, увиразнює погляд і маскує широке чоло.

Як укладати стрижку "mouse haircut"

Яка стрижка з 70-х знову в моді / Фото: pixabay.com

Якщо волосся середньої довжини, клопоту з укладанням не буде. Достатньо збити локони руками – і ваш приголомшливий образ готовий. На довгі локони можна наносити легкий крем для того, щоб зробити пасма чіткішими і текстурованішими.

Також зачіску можна робити максимально гладкою, якщо у вас довге й густе волосся. Сучасні модниці полюбляють зав’язувати легкий недбалий хвіст або заплітати колосок. Такі зачіски створюють грайливий і жіночний образ, тому кожна пані матиме довершений вигляд.

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