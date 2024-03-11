Ця стрижка чудово підійде на рідке, тонке та неслухняне волосся, ще й укладається за 5 хвилин

Однією з головних прикрас жінки є її волосся. Втім, не кожна дівчина може похвалитися густими та об'ємними пасмами. Існують практичні стрижки для тонкого волосся і стилісти виділяють серед них одну найкращу.

Експерти рекомендують зупинитися на стрижці, яка пасує абсолютно всім. І мова йде про боб-каре. Така зачіска не потребує довгого вкладання. Головне, щоб майстер врахував під час стрижки тип волосся і форму обличчя.

Яка стрижка найкраще підходить для тонкого волосся

На тонке волосся варто зробити рівний боб, без шарів і різної довжини окремих пасм. А ще краще — обрати довгий боб, коли волосся доходить до ключиць. Тоді воно буде мати максимально об'ємний вигляд.

Якщо ж вам зовсім не подобаються стрижки з однією довжиною, можете попросити майстра додати кілька коротких пасм. Це допоможе пом'якшити зачіску та навіть "оживити" кінця.

Коротка стрижка на тонке волосся для різних форм обличчя

Якщо ваше обличчя нагадує серце, варто акцентувати особливу увагу на очах та скулах. Спробуйте приміряти на себе стрижки для рідкого тонкого волосся з чубчиками і об'ємними пасмами біля обличчя. Фахівці рекомендують збалансувати таку форму обличчя більш довгими пасмами, які можна пофарбувати на кілька тонів світліше.

Для дівчат з витягнутим обличчям найкраще підходять короткі стрижки з чубчиком чи без. Зробіть ставку на кучеряве каре чи хвилястий боб. А якщо обрали чубчик, нехай він буде косим чи прямим — він вкоротить обличчя і зробить його гармонійнішим.

Якщо у вас кругле обличчя, робіть ставку на стрижки нижче підборіддя. А щоб додати тонкому волоссю об'єма, обирайте хвилясте каре, довгий боб, піксі з об'ємним корінням. А ось геометричних стрижок краще уникати, як і прямого чубчика.

Для власниць тонкого, рідкого волосся і квадратного обличчя підійдуть нерівні кінчики і текстуровані пасма. Щоб додати об'єму спробуйте "кудлатий" боб, який замаскує проблему і додатково відверне увагу від квадратного обличчя.

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