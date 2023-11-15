Ця стрижка зараз на піку моди: підходить для тонкого волосся, омолоджує і непомітно відростає

Це універсальна зачіска, яка надає потрібного об’єму і тримає форму аж цілий рік, тому не потрібно зайвий раз відвідувати салон.

Стилісти назвали зачіску, яка зараз на піку популярності і не здаватиме своїх позицій 2024-го. Чому ця стрижка така популярна? Причина в її універсальності, оскільки вона підходить для тонкого волосся, візуально надаючи йому потрібного об’єму. А ще така стрижка омолоджує і непомітно відростає, зберігаючи форму. А це дуже важливо, оскільки у сучасних жінок не так багато часу на часте відвідування свого майстра.

Раніше ми писали, яка ідеальна стрижка для жінок за 50, що пасує абсолютно всім.

Яка ідеальна стрижка для об’єму та омолодження

Стрижка для тонкого волосся / Фото: pixabay.com

Стилісти назвали ідеальну зачіску для кожної сучасної жінки, яка чудово виглядає і не потребує корекції упродовж тривалого часу. Це стрижка-майка. Свою назву зачіска отримала завдяки акуратному відростанню локонів, які поступово трансформуються з однієї довжини в іншу. Спочатку стрижка схожа на гладкий боб, який має довжину трохи вище плечей, а потім зачіска стає цікавішою, відростаючи до лопаток і далі. Відростаючи, вона однаково продовжує мати охайний вигляд. А ще дозволяє прибрати кілька років, освіжаючи та омолоджуючи обличчя.

Як правильно зробити стрижку-майку: поради стилістів

Стрижка для тонкого волосся / Фото: скриншот з відео

Головний секрет цієї стрижки в тому, щоб створити таку форму, яка підкреслить овал обличчя і водночас буде розтягуватися як майка, в якій можна регулювати глибину декольте.

Така зачіска стане ідеальним варіантом для дівчат і жінок, які абсолютно не мають часу зайвий раз відвідувати салон. Авторами модної зачіски є лондонські стилісти The Hair Bros, які показали фото моделі з цією стрижкою. Тепер модниці всього світу хочуть собі таку зачіску.

«Ми завжди говоримо своїм клієнткам, що стрижка повинна мати приголомшливий вигляд не в той день, коли ви відвідаєте салон. А через 5-8 місяців. За цей час стрижка зовсім не втрачає своєї об’ємної форми і гарно відростає», - зазначають майстри перукарського мистецтва.

Стилісти закликають жінок насолоджуватися різною довжиною своїх локонів. А потім, коли настане час оновлювати стрижку, жінка помітить, що волосся дійсно відросло правильно. Стрижка-майка абсолютно підійде тим жінкам, які вже давно мріють відростити довжину.

Як повторити таку зачіску

Щоб повторити таку стрижку, треба попросити свого майстра оцінити структуру вашого волосся і траєкторію його руху. Також потрібно підібрати стрижку під форму обличчя і спрогнозувати динаміку руху волосся під час відростання. Тоді ваші локони відростатимуть правильно, не порушуючи форми та об’єму. Дуже важливо, щоб перукар сформував шари, аби надати об’єму в зоні коренів та забезпечити плавний перехід в іншу довжину.

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