Ця звичка руйнує наші стосунки: чого варто уникати у спілківанні з партнером

Психолог Джеффрі Бернстайн зазначає, що є один фактор, який може непомітно руйнувати стосунки.

Насправді існує багато порад та рекомендацій для побудови щасливих і тривалих стосунків. І часто це дуже конкретні речі. Але іноді люди дізнаються про них вже на відвідинах сімейного психолога, коли може бути запізно.

Щоб такого не сталося, GQ розповість, чого варто уникати, щоб ваші стосунки були тривалими та щасливими.

Ви ніколи не думали про це, не говорили, і з роками все це залишалося непоміченим. Але, за словами психолога Джеффрі Бернстайн, це помилка. Він нагадує про очевидні речі, але вони вас можуть здивувати.

Наприклад, ви можете бути вражені тим, який ефект здатен мати спільний банківський рахунок. Або що відчуття, ніби хтось є усім твоїм світом, зовсім не таке позитивне, як ви думали. Або – що це міф, нібито щасливі пари ніколи не сперечаються.

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Психолог розповів також про одну звичку чи установку, яка руйнує стосунки, але про яку багато хто навіть не здогадується і не усвідомлює. Це постійні розмови про себе.

Ви, напевно, знаєте, що зосередження всієї уваги на собі – не найкращий спосіб мати щасливі та тривалі стосунки.

Іноді буває так, що хтось просто монополізує розмову, розповідає про свої проблеми, бажання, емоції – і не дозволяє іншій людині брати участь.

А ще буває, що людина щиро намагається співпереживати партнеру, зрозуміти та підтримати, та замість того, щоб вислухати, починає розповідати про схожий власний досвід. І так привертає увагу до себе, сама того не усвідомлюючи.

Саме тому Бернстайн радить звернути увагу на цю звичку та повертатися до здорового спілкування, коли ви дійсно звертаєте увагу на те, що говорить інша людина, та запитуєте про це. Звичайно, це має бути взаємно, і коли ви цього потребуєте, ви повинні мати таку ж увагу від іншої сторони. Тільки тоді стосунки можуть працювати.

Раніше ТСН.ua також писав про те, як саме має спати пара: окремо чи разом.

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