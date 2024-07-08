Цю частину курки взагалі краще не вживати: хоча вона й смакує, але отруйна

Кухарі поділилися, яка часника найотруйніша в курці, і закликали людей відмовитися від її вживання. Її багато хто їсти з задоволенням, але вона негативно позначиться як на фігурі, так і на вашому здоров'ї.

Наприклад, кажуть спеціалісти, від вживання курячої шкірки краще відмовитися, адже вона містить майже один лише жир.

В народі вже давно існує один міт, що в шкірці багато колагенових волокон. Особливо, якщо мова йде про шкірку з грудинки, стегон і гомілок. Але це зовсім не так. Ця частина курки не наситить ваш організм, але може з легкістю нашкодити фігурі. А ще на ній присутні бактерії.

До переліку заборонених частин курки увійшли і курячі легені. Виявляється, навіть якщо належним чином обробити їх високою температурою, в них залишиться ще багато паразитів.

Якщо людина вживатиме курячі легені, то вона ризикує заразитися вкрай небезпечними для себе інфекційними захворюваннями.

Отруйними вважаються хвостова частина та куряча гузка. А ще небезпечно, кажуть кухарі, їсти курячі голови. В цих частинах курки накопичується велика кількість шкідливих речовин. На щастя, серед українців легені та голови не надто популярні. Але, якщо ви полюбляєте куряче м'ясо, слід уважніше придивитися до свого раціону.

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