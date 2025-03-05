Цю помилку роблять 97% людей, не здогадуючись про неї: через це пральна машинка руйнує одяг

Пральна машина стане справжнім помічником, якщо правильно дотримуватись основних принципів її експлуатації. Знання цих простих правил допоможе уникнути пошкоджень одягу та забезпечити ефективне прання. Далі розглянемо детальніше, як це працює.

Пральна машина значно спрощує процес прання, але важливо знати, як правильно її використовувати, щоб одяг залишався не тільки чистим, а й цілим. Дотримання кількох простих правил допоможе зберегти речі та саму техніку в робочому стані. Ми поділимося основними рекомендаціями, які допоможуть максимально ефективно експлуатувати вашу пральну машину.

Щоб одяг залишався у хорошому стані, важливо правильно сортувати речі для прання. Білий і кольоровий одяг краще прати окремо, оскільки нові кольорові речі можуть линяти. Крім того, сортуйте одяг за типом матеріалу — це допоможе запобігти пошкодженням і зберегти тканини. Дотримання цих простих правил значно покращить результат прання.

Для підтримки якості прання та справності пральної машини важливо правильно дозувати пральний порошок. Зазвичай на упаковці вказано, що потрібно близько 150 грамів на 5 кг білизни. Надмірна кількість засобу може засмітити фільтри та зливні трубки, що призведе до появи розводів та неприємного запаху на речах.

Щоб запобігти накопиченню мийного порошку та підтримувати пральну машину в хорошому стані, очищайте касету для засобів регулярно, раз на кілька місяців. Одночасно варто почистити і зливний фільтр, що знаходиться внизу. Перед очищенням вимкніть машину від електрики та перекрийте воду. Це допоможе уникнути появи мікробів і забруднення одягу в майбутньому.

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