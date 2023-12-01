Цю помилку роблять дуже часто: як посмажити м'ясо з цибулею, щоб було смачно

Здавалося б, що може бути простішим? Але не всі знають, як правильно смажити м'ясо з цибулею.

Найчастіше в рецептах можна зустріти такий спосіб: спочатку нарізають і смажать цибулю, потім додають м'ясо. Проте досвідчені кухарі робити так не рекомендують.

Насамперед тому, що поки ви закидаєте на гарячу сковороду м'ясо, цибуля вже майже готова. А для сирого м'яса потрібна певна температура, щоб воно добре просмажилося. Через те, що поверхня посуду вже вкрита цибулею, м'ясо цієї температури не отримує. Тому воно пускає сік і замість того, щоб смажитися, починає варитися.

Через певний час рідина википає, а часточки накипу й цибулі прилипають до дна посуду та пригорають. Особливо якщо ви використовуєте сковороду без антипригарного покриття. Потім прилипає ще й м'ясо. Як результат, виходить злегка підсмажене варене м'ясо з цибулею, яка підгоріла.

Як же краще робити? Спочатку краще класти на розігріту сковороду з олією шматочки м'яса і смажити їх. Не поспішайте їх перемішувати, навіть якщо здається, що вони злегка прилипають до дна. Дочекайтеся утворення апетитної скоринки - і м'ясо саме відстане від сковороди. Тепер можете перемішати.

Коли сформувалася золотиста скоринка, можна додавати і смажити цибулю. Водночас дно сковороди залишається без нагару, м'ясо й цибуля добре просмажуються і не підгорають.

Але такий спосіб підходить лише в тому разі, якщо ви готуєте просто смажете м'ясо з цибулею. Якщо ви готуєте, наприклад, бефстроганов, краще смажити м'ясо й цибулю окремо.

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