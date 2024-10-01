Цю помилку роблять майже всі: чи потрібно промивати булгур перед варінням

Булгур — корисна і смачна крупа, яку можна часто побачити на столі українців. Її дуже полюбляють прихильники здорового харчування. Однак, є одна помилка під час приготування булгура, яку роблять майже всі.

Що таке булгур і як його готувати

Булгур — це спеціально подрібнена пшенична крупа. Головна її особливість полягає в тому, що пшеницю перед подрібненням не чистять, тому вона залишається дуже корисною для нашого організму.

Булгур може стати чудовим гарніром практично до будь-якої страви. Він відрізняється низьким глікемічним індексом, а ще містить багато клітковини, залізо, калій, магній.

Однак, українці часто перед приготуванням крупи намагаються її промити так само, як інші схожі продукти.

Досвідчені кулінари стверджують, що така дія є частою помилкою. Справа в тому, що булгур під час виготовлення проходить термічне оброблення (обдається окропом), а тому промивання зовсім не потрібне.

Ба більше, для того, щоб майбутня страва була надзвичайно ароматною і смачною, крупу точно не слід промивати. А щоб зробити запах ще більше насиченим, додатково перед варінням обсмажте булгур на невеликій кількості соняшникової олії кілька хвилин.

Якщо у вас все-таки є бажання промити крупу, то роблять це так: висипають булгур в сито, злегка промивають під проточною водою. Обов'язково після процедури висушіть крупу. Інакше приготовлена каша не вийде розсипчастою.

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