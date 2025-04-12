Що не слід садити навколо фруктових дерев / © unsplash.com

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Про це розповіли у виданні Martha Stewart.

Ялівець в жодному разі не варто висаджувати поблизу плодових дерев, зокрема яблунь. Він є носієм збудників іржі — грибкового захворювання, яке легко перекидається на фруктові дерева. Як результат — на яблуках з’являються характерні рудувато-оранжеві плями, і такі плоди стають непридатними для споживання.

Гарденію не варто садити поряд із плодовими деревами, особливо якщо фрукти часто залишають на гілках достигати або гнити. У процесі псування з плодів виділяється етанол — речовина, яка згубно впливає на ніжні квіти гарденії. Вони дуже чутливі до парів етанолу: втрачають колір, буріють і швидко осипаються.

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Волоський горіх — це велике дерево з потужною кореневою системою, що розпросторається на значну площу. Крім того, із різних частин цього дерева виділяються токсичні речовини, які можуть завдати шкоди іншим рослинам, зокрема фруктовим деревам, особливо яблуням.

Досвідчені дачники радять вирощувати м'яту не в ґрунті, а в контейнерах. Якщо посадити її прямо на городі, вона може швидко вийти з-під контролю, і позбутися її стане складно. Коренева система м'яти росте дуже активно, утворюючи густі зарості, які можуть заглушити корені інших рослин, зокрема дерев.

Не рекомендується садити коренеплоди, такі як буряк, морква та картопля, поруч з фруктовими деревами, оскільки їхнє коріння може впливати на кореневу систему дерев і погіршити стан ґрунту. Це може призвести до пригнічення росту та розвитку дерев, особливо вишень і яблунь.

Декоративні трави, зокрема злаки, мають потужне коріння, яке дозволяє їм активно змагатися з плодовими деревами за поживні речовини та вологу. Крім того, ці рослини приваблюють комах та дрібних тварин, які можуть завдати шкоди іншим рослинам.

Газонну траву не слід висаджувати занадто близько до плодових дерев, оскільки вона буде змагатися з ними за вологу та необхідні поживні речовини.