Дачний сезон 2026 року відкрито: топ неймовірно солодких сортів редиски для вашого городу

Найкращі сорти редиски 2026 року / © pexels.com

Щороку городники віддають перевагу ранньостиглим сортам редиски, і не дарма: вони легко ростуть, швидко дають перший врожай і формують великі соковиті коренеплоди без внутрішніх порожнин, навіть якщо погода мінлива. Така редиска практично не стрілкується і вважається ідеальною для весняного садіння.

Вибираючи редиску, варто звертати увагу на кілька ключових факторів: короткий термін дозрівання (до 20 днів), стійкість до перепадів температур, невибагливість у догляді та висока врожайність із соковитими і смачними коренеплодами. Ось 4 сорти, які заслужено вважаються найкращими серед досвідчених городників.

Французький сніданок

Цей сорт вирізняється швидким дозріванням і привабливим виглядом коренеплодів: подовжена форма, насичений червоний колір і соковита м’якоть без гостроти. Він морозостійкий і дає високий урожай навіть за мінливої погоди.

Сора

Коренеплоди цього сорту округлі, соковиті та щільні, а смак оцінюють на 10 із 10. Рослина не схильна до стрілкування і стійка до більшості поширених городніх хвороб.

Дієго

Сорт формує великі гарні коренеплоди та вирізняється високою витривалістю: добре переносить і спеку, і холод. Особливо популярний серед городників східних регіонів України.

Сакса

Ранньостиглий сорт із круглими коренеплодами, який навіть за мінливої та нестабільної погоди демонструє чудові результати. Коренеплоди соковиті, без гіркоти й порожнин, а врожай стабільно високий.

Усі ці сорти ідеальні для весняного садіння. Якщо ви плануєте вирощувати редиску цього сезону, обов’язково зверніть на них увагу — вони швидко принесуть щедрий і смачний урожай.