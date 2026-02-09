ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
2 хв

Дачний сезон 2026 року відкрито: топ неймовірно солодких сортів редиски для вашого городу

Уже за місяць активно стартує дачний сезон, а це означає, що настав час планувати садіння городніх культур, зокрема редиски. Але які сорти справді варто обрати, щоб урожай був швидким, смачним і надійним?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Найкращі сорти редиски 2026 року

Найкращі сорти редиски 2026 року / © pexels.com

Щороку городники віддають перевагу ранньостиглим сортам редиски, і не дарма: вони легко ростуть, швидко дають перший врожай і формують великі соковиті коренеплоди без внутрішніх порожнин, навіть якщо погода мінлива. Така редиска практично не стрілкується і вважається ідеальною для весняного садіння.

Вибираючи редиску, варто звертати увагу на кілька ключових факторів: короткий термін дозрівання (до 20 днів), стійкість до перепадів температур, невибагливість у догляді та висока врожайність із соковитими і смачними коренеплодами. Ось 4 сорти, які заслужено вважаються найкращими серед досвідчених городників.

Французький сніданок

Цей сорт вирізняється швидким дозріванням і привабливим виглядом коренеплодів: подовжена форма, насичений червоний колір і соковита м’якоть без гостроти. Він морозостійкий і дає високий урожай навіть за мінливої погоди.

Сора

Коренеплоди цього сорту округлі, соковиті та щільні, а смак оцінюють на 10 із 10. Рослина не схильна до стрілкування і стійка до більшості поширених городніх хвороб.

Дієго

Сорт формує великі гарні коренеплоди та вирізняється високою витривалістю: добре переносить і спеку, і холод. Особливо популярний серед городників східних регіонів України.

Сакса

Ранньостиглий сорт із круглими коренеплодами, який навіть за мінливої та нестабільної погоди демонструє чудові результати. Коренеплоди соковиті, без гіркоти й порожнин, а врожай стабільно високий.

Усі ці сорти ідеальні для весняного садіння. Якщо ви плануєте вирощувати редиску цього сезону, обов’язково зверніть на них увагу — вони швидко принесуть щедрий і смачний урожай.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie