Дарма вважають економним: популярний режим пральної машини може збільшити ваші витрати

Швидкий режим пральної машини має прихований недолік / © pexels.com

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Швидкий режим пральної машини часто обирають, щоб скоротити не лише час прання, а й витрати електроенергії. Проте коротка програма не завжди є найекономнішим варіантом. Експерти пояснюють: якщо головна мета — зменшити споживання електрики, краще звернути увагу на інший режим.

Про це повідомило видання Onet.

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Річ у тім, що під час короткого циклу пральній машині потрібно досить швидко довести воду до заданої температури. А саме її нагрівання є одним із найбільш енерговитратних процесів під час прання.

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Представник Центральної асоціації електротехнічної та електронної промисловості Вернер Шольц у коментарі br.de пояснив це на прикладі автомобіля. Якщо проїхати ту саму відстань на більшій швидкості, витрати пального будуть вищими, хоча до місця призначення водій дістанеться раніше. За схожим принципом працює і пральна машина: скорочення тривалості циклу саме собою не гарантує меншого споживання енергії.

Чому швидкий режим може гірше прати речі

Є й інша особливість коротких програм. За обмежений час мийний засіб може не встигнути повноцінно подіяти на забруднення. Особливо це помітно, якщо на одязі є плями, які важко вивести.

У результаті після швидкого циклу речі іноді доводиться запускати до прання ще раз. Повторна програма означає додаткові витрати не лише електроенергії, а й води.

Якщо ж пріоритетом є економія, фахівці рекомендують користуватися програмою Eco. Вона триває довше, однак вода під час такого циклу нагрівається поступовіше, завдяки чому пральна машина витрачає менше енергії. Довша програма має ще одну перевагу: мийний засіб отримує більше часу, щоб впливати на забруднення та очищати тканину.

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