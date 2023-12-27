Дарувати годинник — хороша прикмета чи погана, що буде, ящо подарувати цю річ на свято

Кожна людина напередодні новорічних свят стикається зі складним вибором подарунків. Часто підібрати правильний презент родичам чи друзям зовсім не просто.

В кожній країні існують певні народні прикмети і повір'я, які пов'язані з подарунками. Так, наприклад, у Франції незаміжнім дівчатам не прийнято дарувати парфуми, а ось педантичні німці ніколи не подарують тижневик чи канцелярське приладдя. В нас же існує прикмета, що не можна дарувати ніж, дзеркало та годинник.

Чому ж не можна дарувати годинник за народними прикметами? Вперше дарувати ці пристрої заборонили у Китаї. Тут з обережністю ставилися до предмета, який може вимірювати те, що не бачить око людини. Крім того, ієрогліф, який означає "хронограф" дещо схожий тут на "смерть". Тому в цій країні здавна існувало повір'я, що подарувати годинник означає пришвидшити відхід у інший світ.

Наші предки також ставилися до годинникових механізмів з обережністю, вважаючи, що вони містять у собі містичну силу. Годинники намагалися не лише не дарувати, але й не тримати у себе вдома.

Наприклад, згідно з прикметами, якщо подарувати годинник коханій людині, то він обов'язково стане причиною сварок і розлуки. За одним з повір'їв, коли стрілки годинника зупиняться, пара неодмінно розлучиться.

Звичайно, вірити чи ні схожим народним прикметам кожен вирішує сам для себе. Якщо ви не звертаєте увагу на повір'я, сміливо обирайте в подарунок дівчині чи чоловікові красивий та практичний аксесуар.

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