Дата святкування Андрія за новим календарем: історія, обряди і традиції українського народу

Коли святкуємо Андрія 2025 року / © Фото з відкритих джерел

Це свято має величезне релігійне та культурне значення, адже апостола Андрія вважають покровителем України та духовним засновником християнської віри на українських землях.

Святкування Андрія за новим стилем

До переходу на новоюліанський календар день Андрія припадав на 13 грудня. Після церковної календарної реформи, що набрала чинності 1 вересня 2023 року, більшість свят змістилися на 13 днів уперед. Тож 2025 року святкування Андрія Первозванного відбудеться 30 листопада.

Завдяки цій зміні віряни України тепер святкують свято разом із більшістю християн світу, що живуть за новоюліанським або григоріанським календарем.

Історія святого Андрія

Святий Андрій — один із перших учнів Ісуса Христа, який отримав прізвисько “первозванний” за те, що першим відгукнувся на поклик Спасителя. Після Вознесіння Христа апостол вирушив проповідувати Євангеліє у різних країнах, зокрема на землях майбутньої Київської Русі.

За переказами, під час подорожі Андрій піднявся на київські гори, встановив хрест і передбачив появу великого християнського міста. Завдяки цьому він вважається духовним покровителем української землі та основоположником нашої віри.

Традиції та народні звичаї на Андрія

Свято Андрія в Україні зберігає не лише церковне, а й народне значення. У ніч проти 30 листопада традиційно проводили ворожіння дівчата на майбутнього судженого. Ці обряди супроводжувалися піснями, жартами та веселими іграми.

Вважалося, що на Андрія не можна сваритися, лаятися або ображати близьких — інакше рік мине в конфліктах. Господині пекли пироги з маком і варили кутю, щоб привернути добробут до дому.

2025 року українці святкуватимуть Андрія 30 листопада вже втретє за новоюліанським календарем. Хоч дата змінилася, зміст свята залишився незмінним: це день духовного єднання, щирої молитви та збереження давніх народних традицій.

Молитва до Андрія Первозванного

Святий апостоле Андріє, першозванний учителю Господа нашого Ісуса Христа, моли Бога за нас, грішних, щоб дав нам віру непохитну, надію тверду і любов щиру, щоб наші серця були чисті, а душі спасенні. Допоможи нам і в труднощах, і в скорботах стоять у вірі Христовій, і всіх нас веди до Царства Небесного.

Амінь.