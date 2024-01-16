Давали людям з великим серцем: ось які давні українські прізвища мали справжні добряки

Наші предки давали людям прізвища на основі їхньої професії, особливостей зовнішності чи рис характеру.

Про українські прізвища, які давали лише найдобрішим людям розповів мовознавець Юліан Редько в своїй книзі "Сучасні українські прізвища".

Перевірте своє прізвище, можливо воно є в цьому переліку і ваші предки були надзвичайними добряками, за що і стали відомими в місці проживання.

Фахівець стверджує, що добра і спокійна людина, які ніколи нікому не бажала зла, робила лише справедливі речі і користувалася пошаною серед односельчан, могла отримати прізвище Тихий, Благий, Тишко або Тихенький.

В деяких регіонах України люди, які навіть мухи не могли образити, часто отримували також родові імена Делікатний, Ласкавий, Коханий, Субтельний, Мирний, Любий, Мирош, Солодкий, Святий, Добрій, Добрий, Тихун.

Мовознавець також не виключає, що подібне до цих прізвищ значення могли мати й родові імена Шовковий чи Оксамитний.

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