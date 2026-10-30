Даздраперма та Кукуцаполь: найдивніші імена, якими називали дітей у СРСР

Дивні імена часів СРСР / © fototelegraf.ru

Реклама

У Радянському союзі ідеологічна машина навіть спробувала викорінити традиційні імена та замінити їх суто на «совкові».

Так, замість звичних Іванів, Марій, Галини чи Василів тоталітарна система змушувала батьків називати дітей абревіатурами, складеними з партійних гасел, прізвищ вождів та назв промислових процесів.

Реклама

Абсурдні та кумедні приклади радянського «іменотворення»

Більшість із цих імен сьогодні викликають лише подив або сміх, проте у перші десятиліття існування СРСР з ними доводилося жити реальним людям.

Реклама

1. «Вожді та революція» (Абревіатури)

Даздраперма — розшифровувалося як «да здравствует Первое мая!» (хай живе Перше травня!).

Кукуцаполь — розшифровувалось «кукуруза — царица полей» (кукурудза — цариця полів») (абсурдний витвір часів Хрущова).

Владлен / Владлена — «Владимир Ленин» (одне з небагатьох імен цієї серії, яке прижилося на десятиліття).

Лоріерикс — «Ленин, октябрьская революция, индустриализация, электрификация, радиофикация и социализм» (Ленін, жовтнева революція, індустріалізація, електрифікація, радіофіксація і соціалізм).

Варлен — «великая армия Ленина» (велика армія Леніна).

Троледбухина — «Троцкий, Ленин, Бухарин, Зиновьев» (коли деяких з цих діячів оголосили «ворогами народу», носіям такого імені довелося терміново його змінювати під загрозою репресій).

2. «Промисловість та техніка»

Трактор / Дизель / Електрифікація — імена, якими називали дітей у селах під час примусової колективізації.

Домна — хоча це давнє грецьке ім’я, радянська пропаганда переосмислила його на честь доменної печі.

Авіахім — на честь однойменної радянської військово-патріотичної організації.

3. «Елементи та географія»

Радій / Гелій — на честь хімічних елементів.

Гімалай — на честь гірського хребта.

Ніва — на честь сільськогосподарського поля чи техніки.

Жіночі радянські імена

Жіночі імена зазнали особливого спотворення, адже ідеологія намагалася позбавити їх ніжності та милозвучності:

Нінель — це прізвище «Ленин», прочитане у зворотному порядку.

Сталіна / Леніна — прямі похідні від псевдонімів диктаторів.

Ідея / Іскра — ідеологічні поняття, перетворені на власні імена.

П’ятилітка — на честь п’ятирічних планів розвитку народно-господарського комплексу.

Гертруда — розшифровувалося не як давнє німецьке ім’я, а як «Героиня труда».

Новини партнерів