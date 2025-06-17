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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
93
Час на прочитання
2 хв

Де і як правильно зберігати гречку і рис влітку: більшість робить це неправильно

Саме влітку в крупах найчастіше заводяться жучки і з’являється затхлий запах. Цьому можна запобігти, якщо знати, в яких місцях на кухні небезпечно зберігати рис і гречку.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Де і як правильно зберігати крупи влітку

Де і як правильно зберігати крупи влітку / © Pixabay

Перевірте себе, можливо ви також припускаєтесь помилок.

Поруч з духовкою

Через постійне коливання температури, нагрівання в ємностях з’являється конденсат, який стає першим кроком до грибка і цвілі в крупі.

Над плитою

Знову ж таки висока температура, а ще краплі жиру та пара створюють ідеальні умови для того, щоб рис і гречка швидше зіпсувалися. Від перегрівання крупи не вбережуть навіть герметичні банки.

В пакеті, який не можна закрити герметично

Паперові чи пластикові пакети від виробника зовсім не захищають крупи від вологи, перепаду температури чи шкідників. А тому стають ідеальним місцем для появи харчової молі.

Під мийкою

Це місце, де зберігається постійна вологість. Навіть якщо крупа буде стояти в герметично закритій тарі, вона почне витягувати вологу з повітря і псуватися.

На відкритих полицях, у відкритих скляних банках

Пил, тепло і світло потрапляють на крупи, що призводить до їхнього окислення, появи затхлого запаху і псування. Хоча скло дійсно має красивий і естетичний вигляд, але захищає погано.

В ящиках поруч з вікном

Сонце може нагрівати не тільки повітря, але й шафи чи ящики, на які падає проміння. На сонячному боці крупи швидко перегріваються, а це призводить до появи гіркуватого присмаку через випаровування природних масел.

Біля спецій чи кавомолки

Крупи вбирають запах дуже швидко, а тому, якщо поруч будуть ароматні продукти, то рис і гречка будуть пахнути ними.

В холодильнику

Хоча дехто вважає, що це ідеальне місце, проте холодильник є джерелом конденсату, а для сухих продуктів волога є ворогом №1.

Поруч з мийними засобами

Це серйозний ризик отруєння хімічними речовинами, тому що навіть закриті ємності не вбережуть від випаровування чи розливання хімії.

Де ж зберігати крупи влітку правильно

Щоб не ризикувати здоров’ям вашої родини, експерти радять дотримувати кількох важливих порад:

  • найкраще підходить темне, сухе і прохолодне місце, подалі від побутової техніки;

  • обирайте герметичні банки з харчового пластику, металу або скла;

  • крупи краще розділити за типами і обов’язково підпишіть баночки, так вам буде зручно відстежувати терміни зберігання.

Купуючи нові крупи в магазині, обов’язково перевіряйте їх на наявність личинок чи яєць харчової молі. Заражені продукти можуть стати причиною того, що вам доведеться викидати всі інші крупи з кухні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
93
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