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Де і як правильно зберігати гречку і рис влітку: більшість робить це неправильно
Саме влітку в крупах найчастіше заводяться жучки і з’являється затхлий запах. Цьому можна запобігти, якщо знати, в яких місцях на кухні небезпечно зберігати рис і гречку.
Перевірте себе, можливо ви також припускаєтесь помилок.
Поруч з духовкою
Через постійне коливання температури, нагрівання в ємностях з’являється конденсат, який стає першим кроком до грибка і цвілі в крупі.
Над плитою
Знову ж таки висока температура, а ще краплі жиру та пара створюють ідеальні умови для того, щоб рис і гречка швидше зіпсувалися. Від перегрівання крупи не вбережуть навіть герметичні банки.
В пакеті, який не можна закрити герметично
Паперові чи пластикові пакети від виробника зовсім не захищають крупи від вологи, перепаду температури чи шкідників. А тому стають ідеальним місцем для появи харчової молі.
Під мийкою
Це місце, де зберігається постійна вологість. Навіть якщо крупа буде стояти в герметично закритій тарі, вона почне витягувати вологу з повітря і псуватися.
На відкритих полицях, у відкритих скляних банках
Пил, тепло і світло потрапляють на крупи, що призводить до їхнього окислення, появи затхлого запаху і псування. Хоча скло дійсно має красивий і естетичний вигляд, але захищає погано.
В ящиках поруч з вікном
Сонце може нагрівати не тільки повітря, але й шафи чи ящики, на які падає проміння. На сонячному боці крупи швидко перегріваються, а це призводить до появи гіркуватого присмаку через випаровування природних масел.
Біля спецій чи кавомолки
Крупи вбирають запах дуже швидко, а тому, якщо поруч будуть ароматні продукти, то рис і гречка будуть пахнути ними.
В холодильнику
Хоча дехто вважає, що це ідеальне місце, проте холодильник є джерелом конденсату, а для сухих продуктів волога є ворогом №1.
Поруч з мийними засобами
Це серйозний ризик отруєння хімічними речовинами, тому що навіть закриті ємності не вбережуть від випаровування чи розливання хімії.
Де ж зберігати крупи влітку правильно
Щоб не ризикувати здоров’ям вашої родини, експерти радять дотримувати кількох важливих порад:
найкраще підходить темне, сухе і прохолодне місце, подалі від побутової техніки;
обирайте герметичні банки з харчового пластику, металу або скла;
крупи краще розділити за типами і обов’язково підпишіть баночки, так вам буде зручно відстежувати терміни зберігання.
Купуючи нові крупи в магазині, обов’язково перевіряйте їх на наявність личинок чи яєць харчової молі. Заражені продукти можуть стати причиною того, що вам доведеться викидати всі інші крупи з кухні.