Де і як правильно зберігати цибулю, щоб не псувалася цілий рік: найкращі місця

Де зберігати цибулю, щоб не псувалася / © Freepik

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Цей незамінний овоч, необхідний для приготування багатьох страв та консервування. Тому цибулю вирощують та купують із запасом, щоб її вистачило до наступного врожаю. Але часто буває так, що вона починає гнисти, проростати, в’янути і втрачати свій смак. А все тому, що більшість людей обирають неправильне місце для її зберігання. Розповідаємо, де найкраще зберігати цибулю, щоб вона не псувалася цілий рік.

Чому цибуля швидко псується

Цей овоч досить примхливий, він не любить:

підвищеної вологості, це спричиняє гниль;

низької температури — після заморожування цибуля стає м’якою та несмачною;

сусідства з картоплею: через вологу, яку виділяє картопля, процес псування прискорюється;

закритого простору без доступу повітря, бо це провокує утворення цвілі.

Також не варто зберігати цибулю в холодильнику. В умовах низької температури та високої вологості вона швидко проростає або вкривається слизом уже через 10–14 днів.

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Які ідеальні місця для зберігання цибулі вдома

Гараж та підвал. Якщо у вас є прохолодне приміщення з гарною вентиляцією, цибулю найкраще зберігати саме там. Важливо знати, що там не повинно бути хімікатів, фарби чи автохімії. Приміщення має бути сухим і чистим, без ознак надмірної вологості та плісняви на стінах. Комора. Навіть невелика комірка підійде, якщо там не застоюється повітря, є вікно чи вентиляція і помірна вологість. Кухонна тумба. Для тих, у кого немає окремих приміщень, підійде темний кухонний ящик. Він має бути подалі від прямого сонячного проміння та ближче до підлоги, адже там прохолодніше.

У чому краще зберігати цибулю

Цибулі потрібен доступ повітря, тому категорично не можна зберігати її в поліетиленових пакетах. Вони затримують вологу і створюють ідеальні умови для гниття.

Найкращі варіанти для зберігання цибулі:

сітки;

плетені кошики без кришки;

дерев’яні чи пластикові ящики з отворами для повітря.

Як зберігати інші види цибулі

Шалот, білу і червону цибулю ідеально зберігати в сухому, прохолодному й темному приміщенні.

Цибуля-порей, солодка цибуля, а також часник краще почуваються в холодильнику, адже вони мають ніжнішу структуру, тому швидше псуються.