Де категорично не можна ставити котячий лоток: ветеринарка назвала найгірше місце в будинку

Котячий лоток / © Фото з відкритих джерел

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Вибір місця для котячого лотка впливає не лише на комфорт господарів, а й на здоров’я та поведінку тварини. Ветеринарна консультантка Ребекка Грінстайн пояснила, де краще розмістити туалет для кота, а яких місць варто уникати.

Про це повідомило видання Good House Keeping.

Під час вибору місця для котячого лотка варто звертати увагу не стільки на призначення кімнати, скільки на те, наскільки вона людна. Як пояснила ветеринарка, найкраще облаштовувати туалет у тихому й спокійному місці, де тварину не турбуватимуть люди чи інші стресові чинники, але вона зможе легко до нього дістатися. Найчастіше для цього обирають ванну кімнату або підвал.

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Втім, розміщення лотка в підвалі має свої мінуси. Якщо кіт має проблеми з рухливістю, сходи можуть ускладнити йому доступ до туалету. До того ж господарям буде складніше вчасно помітити зміни у звичках улюбленця, що може затримати виявлення проблем із сечовипусканням або випорожненням. Ще один ризик — у будинках, де є миші, лоток може приваблювати гризунів.

Натомість найменш вдалим місцем для котячого туалету ветеринарка вважає кухню. Через постійний рух людей кіт може відчувати дискомфорт або навіть уникати лотка. Окрім цього, розміщення туалету поруч із місцем приготування їжі створює ризик перехресного забруднення.

Не рекомендують встановлювати лоток і в спальні. Попри те, що там зазвичай спокійніше, у приміщенні можуть затримуватися неприємні запахи. Також існує ризик, що двері випадково зачиняться, і тварина залишиться без доступу до свого туалету.

Фахівчиня також нагадала про запобіжні заходи для людей. Вона зазначила, що вагітним жінкам, а також особам зі зниженим імунітетом не рекомендують прибирати котячий лоток через ризик інфікування.

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Якщо ж у кота раніше діагностували захворювання нижніх сечовивідних шляхів, його туалет не слід ставити в галасливих або людних місцях. Постійне нервове напруження може сприяти повторному розвитку хвороби.

Крім того, ветеринарка радить не обмежуватися одним лотком. За її словами, оптимальна кількість визначається просто: один лоток на кожного кота плюс ще один додатковий.

Нагадаємо, раніше ветеринари розповіли, чому не всіх котів потрібно регулярно купати, від чого це залежить.

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