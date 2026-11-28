Де не можна ставити ялинку — три небезпечні місця в оселі / © unsplash.com

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Невдале розташування різдвяної ялинки може не лише зіпсувати її зовнішній вигляд, а й призвести до появи плісняви в оселі та підвищити ризик пожежі. Фахівці назвали три місця, яких варто уникати під час встановлення святкового дерева.

Про це пише Express із посиланням на Ideal Home.

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У коридорах та біля входу

Експертка з інтер’єру Хлоя Барроу радить не встановлювати ялинку в місцях, де постійно проходять люди. Зокрема, йдеться про коридори та входи до кімнат. Таке розташування святкового дерева може створювати незручності та становити небезпеку для мешканців оселі й гостей.

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Поблизу батарей та камінів

За словами експерта з опалення та енергетики Стівена Ханкінсона, сусідство з джерелами тепла особливо небезпечне для живої ялинки. Через високу температуру її гілки швидше поникають, а хвоя починає осипатися.

Крім того, під впливом тепла дерево пересихає, що підвищує ризик займання. Фахівець рекомендує встановлювати ялинку якомога далі від радіаторів та відкритого вогню, а також регулярно поливати її.

У приміщеннях із підвищеною вологістю

Ще одне невдале місце для святкового дерева — приміщення з високим рівнем вологості. Такі умови можуть сприяти розвитку плісняви.

За словами Барроу, кухні та ванні кімнати також можуть бути осередками бактерій через залишки їжі, вологість та особливості використання цих приміщень. До того ж встановлення ялинки в захаращеному просторі може створити додаткову пожежну небезпеку.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що популярні кімнатні рослини можуть не лише прикрасити оселю, а й допомогти зменшити вологість повітря та запотівання вікон. Експерт розповів, у чому їх особливість.

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