Де ховаються кліщі: місця, про які ви не знали

Кліщ / © pixabay.com

Реклама

Із настанням тепла в Україні зростає активність кліщів — паразитів, які можуть переносити небезпечні інфекції. Фахівці пояснили, де їх можна підчепити та як уберегтися від укусу.

Де найчастіше ховаються кліщі

У ДУ «Черкаський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України» наголошують: кліщі не падають із дерев і не стрибають. Вони чекають на «жертву», перебуваючи у високій траві або кущах.

Найчастіше кліщів можна знайти на узліссях, лісових галявинах, у парках, скверах і навіть на присадибних ділянках із густою рослинністю. Періоди найбільшої активності припадають на весну та початок літа, а також на осінь — за умови теплої та вологої погоди.

Реклама

Як ефективно захиститися від кліщів

Щоб захиститися від кліщів варто дотримуватися базових правил захисту. Під час відпочинку на природі варто обирати світлий і закритий одяг із довгими рукавами, заправляти штани в шкарпетки та використовувати репеленти, дозволені для застосування.

Також рекомендується уникати високої трави та густих заростей і не сідати безпосередньо на землю — краще використовувати підстилку.

Після повернення з прогулянки необхідно ретельно оглянути себе та дітей. Особливу увагу слід приділити ділянкам за вухами, на шиї, під пахвами, у паховій зоні, а також на згинах ліктів і колін. Окрім того, варто перевірити домашніх тварин і випрати одяг.

Також видання Blikk із посиланням на співробітників Карконоського національного парку зазначало, що після повернення з лісу чи парку варто скористатися звичайним липким роликом для очищення одягу. Ним рекомендують ретельно обробити всю поверхню — штани, рукави та інші ділянки. Клейка основа допомагає зняти кліщів, які ще не встигли дістатися шкіри.

Реклама

Фахівці пояснюють, що кліщ не кусає одразу після потрапляння на людину. Паразит може тривалий час пересуватися по одязі в пошуках місця для укусу, і саме в цей період його найпростіше виявити та видалити.

Додатковим захистом можуть бути ефірні олії, зокрема лимонного евкаліпта, лаванди, шавлії або гвоздики. Їх наносять на взуття та одяг, щоб відлякати паразитів. Водночас спеціалісти наголошують, що найефективнішими залишаються сертифіковані репеленти.

Що робити, якщо вкусив кліщ

Якщо кліщ уже присмоктався, його потрібно якнайшвидше видалити — у медичному закладі або самостійно за допомогою пінцета. Не варто використовувати олію, спирт чи інші рідини.

Після видалення місце укусу необхідно обробити антисептиком. Упродовж 30 днів варто стежити за станом здоров’я. У разі появи почервоніння, підвищення температури, головного болю чи слабкості слід звернутися до лікаря.

Реклама

Видаленого кліща також можна дослідити в лабораторії на наявність збудників інфекцій, зокрема хвороби Лайма.

Чим небезпечні укуси кліщів

Кліщі можуть переносити збудників різних інфекційних хвороб. В Україні найчастіше діагностують хворобу Лайма (кліщовий бореліоз), значно рідше — кліщовий вірусний енцефаліт, анаплазмоз, ерліхіоз та інші трансмісивні інфекції.

Головний санлікар столиці Сергій Чумак раніше розповідав про перші симптоми хвороби Лайма. Серед них — почервоніння на місці укусу, температура, слабкість, біль у м’язах і збільшення лімфовузлів. Без лікування можливі серйозні ускладнення, зокрема ураження нервової системи, менінгіт чи енцефаліт.

Фахівці з Черкаського ОЦКПХ МОЗ підкреслюють, що не кожен кліщ є носієм інфекції, а сам укус зазвичай не викликає болю, тому людина може не відразу помітити паразита. Передача збудника відбувається не миттєво — ризик зростає зі збільшенням часу перебування кліща на тілі. Саме тому регулярний огляд і швидке видалення кліща значно знижують імовірність зараження.

Реклама

Новини партнерів