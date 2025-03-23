Де найкраще посадити баклажани, щоб гарно росли і дали великий урожай

Чи можна садити баклажани в затінку та в яких випадках: поради досвідчених городників.

Щоб отримати гарний урожай баклажанів, їх треба садити у правильному місці. Бо ця культура дуже любить тепло, тому ділянка для посадження відіграє ключову роль для її росту та плодоношення. Розповідаємо, де найкраще садити баклажани – в затінку чи на сонці, посилаючись на ресурс zaxid.net.

Де найкраще садити баклажани, щоб отримати великий урожай

Досвідчені городники наголошують, що для баклажанів треба вибирати грядку в залежності від погодних умов регіону та сорту овоча.

Взагалі баклажани люблять сонце, якщо вони отримують багато світла, то гарно наростає зелена маса, добре формується зав’язь, а смак та аромат баклажанів більш насичений.

Однак надлишок сонячного проміння може згубити рослину, особливо це стосується південних регіонів. Земля на сонячних ділянках втрачає усю вологу, через що культура може зав’янути.

Тому тінь також корисна для баклажанів, особливо в умовах спеки. Вона захищатиме листя культури від сонячних опіків, також зберігатиме вологу в ґрунті. Для регіонів, де сонячних днів менше, садіння баклажанів у напівтіні гарно позначиться на майбутньому врожаєві.

Тож ідеальною ділянкою для баклажанів досвідчені городники називають те місце, де в першій половині дня буде достатньо сонячного проміння, а після обіду є напівтінь. Це створить гарні умови для росту, розвитку й плодоношення культури. Якщо такої ділянки немає на вашому городі, варто створити штучний затінок, щоб баклажани не попеклися у полудневу спеку.

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