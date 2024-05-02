Де найкраще посадити перець: овочі виростуть м’ясистими й великими

Напевно, немає такого городу, де б не ріс солодкий перець. Але не кожному господареві вдається зібрати рясний урожай. І тому є дві основні причини. По-перше, для перцю треба знайти ту ділянку, де б він міг вирости в повній мірі. Також добре знайти йому правильних "сусідів", які посприяють збільшенню урожаю. Розповідаємо, де найкраще і з якими рослинами посадити перець, щоб виросли великі м’ясисті плоди.

Де найкраще посадити перець: дієві поради

Варто пам’ятати, що перець не любить протягів, його краще садити на захищеній від вітру ділянці, де буде багато сонця. Тоді рослина добре укоріниться, не хворітиме і швидко ростиме.

Для перцю буде найкращим місцем те, де раніше росли огірки, баштанні, бобові чи капуста. Не варто садити культуру там, де минулого року були картопля чи помідори. У томатів та перцю є спільні хвороби, тому розсада може заразитися й загинути, якщо її посадити на такій ділянці.

Які рослини найкраще садити біля перцю, щоб отримати потрійний урожай

Щоб перець виріс великим, м’ясистим та солодким, посадіть поряд з грядкою базилік. Таке сусідство відлякуватиме від ділянки всіх шкідників, які не люблять запаху пряної трави.

Також можна садити поруч з перцем материнку, майоран, петрушку, зелену цибулю, ці трави будуть захищати овочі від хвороб та шкідників. Ще можна посіяти чорнобривці, які захищатимуть перець від грибка й нематод.

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