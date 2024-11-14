Де найкраще зберігати хліб, щоб він залишався свіжим і м’яким якомога довше

Щоб зберегти свіжість хліба й захистити його від сторонніх запахів, можна скористатися кількома хитрощами.
Кмітливі господині поділилися секретами, які допоможуть зберігати хліб свіжим упродовж кількох тижнів і захистити його від сторонніх запахів.
Де зберігати хліб, щоб він залишався свіжим і м’яким упродовж кількох тижнів
- У хлібниці. Щоб хліб зберігався якомога довше, спочатку треба обробити внутрішню поверхню хлібниці оцтом. Таким чином ви знищите грибкові бактерії, які є причиною появи цвілі. Для тривалого зберігання продукт можна обмотати фольгою чи пергаментом.
- Емальована каструля. Тут також можна зберігати хліб, але варто обмотати його лляною тканиною чи пергаментним папером. Не зберігайте разом різні види хліба – чорний і білий, бо тоді швидко зіпсуються обидва продукти.
- У холодильнику хліб також чудово зберігатиметься, бо низька температура не даватиме розмножуватися грибковим бактеріям. Щоб продукт не увібрав у себе сторонніх запахів, загорніть його у пакет чи пергамент. Перед вживанням хліб можна розігріти в мікрохвильовці чи в духовці, тоді він буде м’яким та ароматним. Ще можна потримати його над парою.
- У морозилці. Якщо зберігати хліб у морозилці, він не черствітиме впродовж двох місяців. Перед заморожуванням наріжте його на скибочки, потім покладіть до герметичного пакета. В разі потреби діставайте потрібну порцію і кладіть до мікрохвильової печі, щоб хліб розморозився.
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