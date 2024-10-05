Де найкраще зберігати яйця: в холодильнику чи ні — вісім помилок, які роблять практично всі

Яйця — найуніверсальній і найпопулярніший продукт, який можна їсти на сніданок, обід чи вечерю. Однак, вони також є такою їжею, яка вимагає особливого догляду. Адже, якщо яйця не зберігати належним чином, то в них можуть розвинутися хвороботворні бактерії. На жаль, багато хто робить поширені помилки, які призводять до псування яєць.

Купуєте яйця, які не правильно зберігалися

Коли ви купуєте яйця в магазині, переконайтесь, що вони зберігаються належним чином. Вони повинні стояти в охолодженій частині, тому що за кімнатної температури бактерії, які в них присутні, починають швидше розмножуватися. Крім того, звертайте увагу, щоб на шкаралупі не було тріщин.

Не охолоджуєте яйця, коли прийдете додому

Коли мова йде про зберігання яєць, особливе значення має температура повітря. Справа в тому, що в яйцях можуть розвиватися бактерії сальмонели, які викликають лихоманку, діарею, спазми в шлунку. Тому, як тільки ви купили цей продукт і принесли додому, його потрібно одразу охолодити. При цьому, охолонувши, яйця повинні такими і залишатися. Згідно з Міністерстворм сільського господарства США, якщо охолоджені яйця помістити надовго в місце з кімнатною температурою, зростання бактерій посилиться.

Не встановлюєте правильну температуру в холодильнику

Яйця не лише потрібно якнайшвидше охолоджувати, потрібно ще й вибрати правильну температуру повітря. Переконайтеся, що в холодильнику встановлено не більше 4,4 градусів за Цельсієм. Також обов'язково зберігайте продукт в коробці. Також не ставте яйця на дверцятах, а зберігайте в найхолоднішому місці холодильника.

Миєте яйця

Хоча дехто вважає, що миття яєць є важливим, однак, насправді, так ви можете збільшити ризик зараження. Коли ви миєте цей продукт, то через пори в шкаралупі може всмоктуватися вода. Мити яйця немає сенсу ще й тому, що на поверхні кожного є захисна оболонка, яка була створена тоді, коли курка його знесла.

Не охолоджуєте круто зварені яйця

Якщо ви варете яйця круто і хочете їх зберігати, то не забудьте поставити продукт до холодильника. Під час варіння захисна оболонка на шкаралупі змивається, а тому яйця стають більш вразливими для бактерій.

Використовуєте розбиті чи тріснуті яйця

Оскільки через тріщини в шкаралупі в яйця можуть потрапляти хвороботворні бактерії, ви не повинні їх купувати чи готувати. Навіть якщо ця тріщина дуже маленька. Однак, якщо яйця тріснули, поки ви несли їх додому, то ситуацію ще можна врятувати. Розбийте їх в ємність, щільно накрийте і зберігайте в холодильнику. Такі яйця потрібно використати протягом двох днів.

Залишаєте яйця надовго за кімнатної температури

Якщо ви збираєтесь щось готувати, не слід залишати яйця на столі за кімнатної температури на довше, ніж дві години. Крім того, коли ви поєднали цей продукт та інші інгредієнти для страви, тоді їх слід або готувати негайно, або поставити на 24 години (не більше) в холодильник.

Заморожуєте цілі яйця або яєчні жовтки

Існує багато різних продуктів, які можна заморожувати. Однак, краще не заморожувати цілі яйця чи яєчні жовтки. Це призводить до збільшення кількості води всередині, що, ймовірно, просто розірве шкаралупу.

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