Де найкраще зберігати свіжі помідори і чому холодильник зовсім для цього не підходить

Що буде, якщо зберігати помідори в холодильнику / © Pixabay

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Якщо ви помітили, що через день-два у холодильнику томати стають водянистими, без характерного запаху і смаку, то причина саме у неправильному зберіганні.

Помідори відрізняються багатим, доволі складним, солодко-кислим смаком, який досягається завдяки роботі понад 400 летких сполук. Виробляються вони спеціальними ферментами, що містить плід.

Щойно температура опускається нижче +12 градусів, ферменти припиняють діяти, через що смак томатів одразу погіршується. І процес цей незворотній. Тобто, навіть витягнувши помідор з холодильника і залишивши його за кімнатної температури, ви не зможете повернути смак.

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Додатково холод руйнує клітинні мембрани м’якоті овоча. Через низьку температуру улюблений продукт стає борошнистим, водянистим і прісним.

Як і де правильно зберігати томати:

кімнатна температура — залишайте їх на кухонному столі чи підвіконні, але тільки якщо на них не будуть падати прямі сонячні промені;

вони повинні “дихати” — не залишайте томати в щільному поліетиленовому пакеті, тому що так ви створите ефект парника і пришвидшите їхнє гниття;

“хвостики” мають бути донизу — так волога не буде випаровуватися, а повітря не потраплятиму через місце кріплення плодоніжки, а тому процес псування уповільниться.

Звичайно, якщо помідори вже дуже стиглі, але ви не збираєтесь з’їсти їх за день, тоді потрібно покласти овочі в холодильник.