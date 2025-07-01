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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
694
Час на прочитання
1 хв

Де найкраще зберігати свіжі помідори і чому холодильник зовсім для цього не підходить

Більшість з нас, повернувшись додому з ринку чи супермаркету, одразу кладуть помідори в холодильник. Здавалося б, це досить логічно, адже тоді овочі залишатимуться свіжими довше, але, насправді, низька температура погіршує смакові якості продукту.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Що буде, якщо зберігати помідори в холодильнику

Що буде, якщо зберігати помідори в холодильнику / © Pixabay

Якщо ви помітили, що через день-два у холодильнику томати стають водянистими, без характерного запаху і смаку, то причина саме у неправильному зберіганні.

Помідори відрізняються багатим, доволі складним, солодко-кислим смаком, який досягається завдяки роботі понад 400 летких сполук. Виробляються вони спеціальними ферментами, що містить плід.

Щойно температура опускається нижче +12 градусів, ферменти припиняють діяти, через що смак томатів одразу погіршується. І процес цей незворотній. Тобто, навіть витягнувши помідор з холодильника і залишивши його за кімнатної температури, ви не зможете повернути смак.

Додатково холод руйнує клітинні мембрани м’якоті овоча. Через низьку температуру улюблений продукт стає борошнистим, водянистим і прісним.

Як і де правильно зберігати томати:

  • кімнатна температура — залишайте їх на кухонному столі чи підвіконні, але тільки якщо на них не будуть падати прямі сонячні промені;

  • вони повинні “дихати” — не залишайте томати в щільному поліетиленовому пакеті, тому що так ви створите ефект парника і пришвидшите їхнє гниття;

  • “хвостики” мають бути донизу — так волога не буде випаровуватися, а повітря не потраплятиму через місце кріплення плодоніжки, а тому процес псування уповільниться.

Звичайно, якщо помідори вже дуже стиглі, але ви не збираєтесь з’їсти їх за день, тоді потрібно покласти овочі в холодильник.

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Дата публікації
Кількість переглядів
694
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