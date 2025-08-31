Де не можна садити озиму цибулю, бо врожаю не буде: які найгірші місця, а які найкращі

Де не можна садити озиму цибулю / © www.freepik.com/free-photo

Озима цибуля — один із найпопулярніших овочів на городі. Вона добре переносить зиму й навесні швидко дає зелень. Але щоб отримати багатий і якісний врожай, важливо правильно обрати місце для садіння. Є ділянки, де цибуля просто не приживеться чи буде хворіти. Розповідаємо, де не можна садити озиму цибулю, а де культура почуватиметься добре і сформує великі цибулини.

Після невдалих попередників

Ця культура дуже чутлива до сівозміни. Якщо посадити її після овочів, що мають спільні хвороби чи виснажують ґрунт, урожаю не буде.

Не можна садити після:

цибулі будь-якого виду;

часнику;

моркви;

селери.

У таких випадках підвищується ризик грибкових захворювань — пероноспорозу та фузаріозу, а цибулини ростуть дрібними.

Найкраще садити цибулю після огірків, капусти, томатів, кабачків, гарбузів та гороху.

Низини та сирі місця

Цибуля не любить застою вологи. Якщо посадити її на низинних ділянках, де після дощу стоїть вода чи тане сніг, цибулини загнивають і випадають.

Найгірші місця — ділянки біля водойм, у тіні, на глиняних ґрунтах без дренажу.

Краще садити на підвищенні, на добре освітленому місці, де ґрунт пухкий і легкий.

Де тінь під деревами чи біля парканів

Цибуля любить сонце. Якщо посадити її в тіні, рослина витягується, зелень жовтіє, а цибулини не визрівають.

Погані місця — під плодовими деревами, вздовж високих парканів чи господарських будівель.

Оптимально — відкриті сонячні ділянки з хорошою вентиляцією.

Ґрунт із високою кислотністю

Кислий ґрунт для цибулі — справжній ворог для озимої цибулі. На такій землі вона хворіє, майже не утворює повноцінних цибулин, а врожайність падає в рази.

Якщо pH ґрунту нижче 6, садіння буде невдалим і урожаю не буде. Перед садінням варто провести вапнування або внести доломітове борошно.

Виснажені грядки без підживлення

Цибуля потребує родючої землі. Якщо садити її на ділянці, де кілька років поспіль вирощували овочі без добрив, цибулини будуть дрібними. Не підходять грядки, де ґрунт виснажений і не вносили органіку чи мінеральні добрива.

Восени перед садінням потрібно внести перегній, компост або золу. Свіжий гній не можна вносити, він провокує грибкові хвороби.