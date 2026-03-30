Мобільний телефон став невід’ємною частиною життя багатьох людей. Але як будь-яка техніка, телефони потребують дбайливого ставлення, особливо під час заряджання. Адже саме в цей час вони зазнають найбільшого навантаження, що може призвести до перегрівання і навіть серйозніших проблем.

Зокрема, люди наважуються заряджати смартфон у приміщенні, яке зовсім не підходить для цієї процедури.

У жодному разі не заряджайте мобільний телефон у ванній кімнаті.

«Це величезний ризик! Якщо мобільник, що заряджається, потрапить у воду, то людину може вдарити струмом. А попадання вологи на смартфон, що заряджається, загрожує несправністю пристрою», — наголошують експерти.

Корисні поради

Виберіть безпечне місце

Під час заряджання мобільний пристрій повинен перебувати у безпечному місці. Ідеальний варіант — тверда, суха та прохолодна поверхня, на яку не потрапляють прямі сонячні промені. Це може бути тумбочка біля ліжка, стіл або полиця.

Використовуйте оригінальний зарядний пристрій

Заряджання телефону неоригінальним зарядним пристроєм може бути небезпечним. Такі пристрої часто не відповідають технічним вимогам, що може призвести до перегрівання телефону або короткого замикання.

Раніше ми писали про те, як знайти розряджений iPhone. Більше про це читайте у новині.